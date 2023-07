Vadon élő, hazai orchideák egyike

Termetes, teljes virágzásban lévő egyed, melyen nem csak egy légy pihen, hanem a virágzat alján egy zsákmányra váró karolópók is megbújik

A tornyos sisakoskosbor (Anacamptis pyramidalis), vagy valamivel régebbi nevén vitézvirág az ország viszonylag kevés élőhelyén fordul elő, azonban egyes helyeken kifejezetten gyakori is lehet. Jelentősebb előfordulási területei a Tiszától nyugatra találhatóak. Főleg a Dunántúli-középhegységből, a Kiskunságból, valamint Budapest környékéről ismert, de az ország más részein is él. A Vértes déli részén helyenként és bizonyos években tömeges, százával, ezrével is nyílhat a kora nyári időszakban.

Egy éppen nyílni kezdő, kis virágzatú példány. Forrás: Pribéli Levente

Nem csak teljesen nyílt élőhelyeken fordul elő, alkalmanként felnyíló karsztbokorerdőkben, tehát alacsony fákból álló, ligetes, félárnyékos helyeken is rátalálhatunk. Kedveli a nyílt hegytetőket, sztyeppréteket, mint a képen is látható vértesi élőhelyet.

Virágzatát nem csak táplálkozás céljából, hanem pihenőhelynek is felkeresik többek között a lepkék – a fotón egy védett rozsdaszínű gyöngyházlepke.