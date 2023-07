Merre laknak a mélytengeri állatok?

Az ember azt hinné, az óceánfenék mindenütt egyforma: hideg, sötét, unalmas e terület. Azonban a mélytengeri állatok az egyes részeit mégis jobban kedvelik, amint az egy újonnan, a Nature Ecology & Evolution folyóiratban közzé tett kutatás eredményéből kiviláglik.

Egy nemzetközi kutatócsoport a 3000-6000 méter közti mélységeket mérte fel a Csendes-óceán területén, hogy kiderítsék, mi alapján választják ki az állatok a számukra megfelelő helyszíneket. Olyan mélytengeri vizsgálatok adatait használták fel, amelyek során az állatok azonosítására alkalmas képek, videók is készültek a mérések mellett. Mintegy 50 ezer állatot tudtak azonosítani a felvételeken. Ezeket a helyszíneik tulajdonságai alapján elemezték aztán a szakemberek, hogy kiderüljön, milyen helyeket kedvelnek.

Nem meglepő módon ez nem valamiféle látható, vagy érzékelhető dolog volt, hanem az, hogy a víz, a kémiai összetétele alapján megfelelő-e az élőlények számára. A titkot a mész oldhatósága jelenti. Számtalan mészvázú állat (köztük mikroszkopikusak is) él a tengerekben, de csak ott, ahol a víz nem oldja fel a meszet, hisz a mész a védelmet jelenti számukra. (Többek közt emiatt is súlyos probléma a tengerek elsavasodása, mivel így gyorsabban oldódik fel ezen állatok váza is.) Ez a mész-határ azt is meghatározza, hogy a nagy testű állatok hol élhetnek, hisz a táplálékukat jelentőkhöz kell alkalmazkodniuk.

A felmérések során fotózott néhány állat az óceánfenéken. Forrás: PNAS

A kutatók CCD-nek, vagyis karbonát kompenzációs mélységnek nevezték el azt a határvonalat, ahol a hőmérséklet, a víz savassága, a nyomás és más tényezők meghatározták, hogy feloldódhat-e az állatok mészváza. E mélység alatt egy mészvázas állat semmi mással nem tud foglalkozni, mint a folyamatosan oldódó váza újjáépítésével, így ellehetetlenül számára az élet.

A mészvázas állatok a 3800-4300 méteres mélységek közt még vígan éltek, e helyeken még nem oldódott fel a vázuk ugyanis. 4800-5300 méter közt viszont már nem voltak mészvázasok, csak olyan lágy testű állatok, mint a tengeri uborkák.

Elképzelhető persze, hogy más tényezők is befolyással vannak arra, milyen állat mekkora mélységig képes megélni, de ennek kiderítéséhez egyelőre nincs elegendő adat. Amiatt is fontos lenne viszont jobban megismerni a mélytengerek élővilágát korlátozó tényezőket, mert a mélytengeri bányászat súlyos veszélyt jelenthet, ám ha nem értjük, mi a legfőbb veszélyforrás, megelőzni se tudjuk a bajt.