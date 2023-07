Külön-külön alakult ki a méhek és a darazsak hatszögletű sejtje

A méhsejtek hatszögletű alakja és a darázsfészkek hatszögletű sejtjei egyaránt a hatékonyság, a lehető legjobb helykihasználás, erős szerkezet és optimális anyagigények eredményeként alakultak ki. Azonban mindkét állatcsoportban vannak olyanok, ahol a dolgozók és a jövőbeli szaporodó egyedek eltérő méretű sejtekben fejlődnek ki, ez pedig további kihívás elé állítja a hatlábú építészeket. Vajon miként oldották meg a méhek és a darazsak az eltérő méretű sejtek összeillesztését? A kérdés vizsgálata az egész folyamat kialakulásáról is vall.

A PLOS Biology folyóiratban publikált kutatás során 5 darázsfaj és 5 mézelő méh faj efféle, eltérő méretű sejtjeinek egymáshoz idomítását és felépítését vizsgálták meg. A kutatás a Eurekalert hírportál ismertette.

A méhek és a darazsak eltérő anyagot használnak a fészkükhöz: a méhek viaszt termelnek, a darazsak pedig valamiféle növényi anyagot (fát) megrágva, nyálukkal elkeverve természetes papírt hoznak létre. Közös azonban, hogy a leendő királynők és a hímek nagyobb termetűek, így nagyobb sejtekre is van szükség a felnevelésükhöz. Azonban az eltérő méretű sejtek nem illeszthetőek a szabályos elrendeződésbe. A kutatók most több mint 22 ezer méhsejt / darázsfészek-sejt fotóját vizsgálták meg és mérték fel a két használt sejttípus közti különbségeiket. Voltak olyan fajok, ahol a hímek számára épített sejtek 2,7-szer nagyobbak voltak a dolgozókénál, ez pedig komoly mérnöki megoldást kívánt.

Kát méhfaj sejtjei. A bal oldalon a házi méh (Apis mellifera), a jobb oldalon a törpe méh (Apis florea) sejtjei láthatóak. Az utóbbinál lényeges a különbség a dolgozó (pirossal) és a leendő szaporodó családtag (kékkel) sejtje közt. Megfigyelhetjük a kétféle módszert is, amelyet átmenetként alkalmaznak a különböző sejtek közti területen. Forrás: PLOS Biology

Azonban a méhek és a darazsak is azonos megoldást alkalmaztak e különbség áthidalására. Ha nem volt nagy a különbség a kétféle sejttípus közt, akkor egész egyszerűen köztes méretű hatszögletű sejteket építettek. Ha azonban túl naggyá vált a különbség, akkor 5 és 7 oldalú sejteket építettek be az átmeneti részbe! A kutatók matematikai modellt is készítettek e problémáról, és az pontosan ugyanilyen eredményt adott. Magyarul: a méhek és a darazsak sejtjei is egy általános geometriai szabályt követve jöttek létre. Az, hogy a két állatcsoport evolúciója 179 millió évvel ezelőtt szétvált, vagy az, hogy teljesen más alapanyagot használnak, nem jelentett akadályt abban, hogy ugyanarra a megoldásra jussanak.