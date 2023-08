Banglades a tigriscsempészet központja

Számtalan faj kihalását sietteti az illegális kereskedelem, legyen szó állatról vagy növényről. A jelenség rengeteg összetett okra vezethető vissza, azonban fontos hajtóerőt jelent a szegénység, a becsületes megélhetés nélküli jövőkép. A Conservation Science and Practice szakfolyóiratban számolt be egy nemzetközi kutatócsoport arról a munkáról, amelyben a bengáli tigris illegális kereskedelmét vizsgálták meg, Bangladesben. A kutatást a Phys.org hírportál ismertette.

A tigris sajnos igen gyakori alanya az illegális állatkereskedelemnek. A világ egyik legnagyobb tigrisállománya a bangladesi Szundarbansz mangrovemocsaraiban él, az Indiával határos régió két hatalmas folyó, a Gangesz és a Brahmaputra deltavidékén terül el.

A hatalmas mangrovemocsarakkal átszőtt Szundarbansz űrfelvételen. Forrás: Wikimedia Commons

A kutatás során feltárták azokat a „kereskedelmi” útvonalakat, amelyeken a tigrisek (és testrészeik) gazdát cserélnek. A Szundarbansz területén befogott, kilőtt állatokat 15 országba szállították innen, a legfontosabb célországok Kína és India voltak.

Az adatok alapján Banglades sokkal nagyobb szerepet játszik az illegális tigriscsempészetben, mint eddig hitték. A bangladesi kormány ugyan komolyan veszi a csempészek, orvvadászok elleni küzdelmet, ám úgy tűnik, messze még a cél. 2016-ig a mocsárvidéken kalózcsoportok irányították az illegális állatkereskedelmet, akkortól a kormányzati intézkedések hatására visszaszorult ez. A hivatalos adatok szerint legalább 117 kalózt lelőttek és sok száz további bűnözőt fogtak el, ám rengetegen meg is adták magukat.

Messzire vezetnek a szálak Bangladesből… A kék vonal a biztos információt jelenti, a piros szaggatott a kissé bizonytalant. Forrás: Conservation Science and Practice

Azonban az így keletkezett űrt hamar betöltötték: mintegy 30 tigris-orvvadászatra és csempészetre szakosodott bűnszövetkezet, s alkalomszerű orvvadászok jelentek meg a színen. Ahogy ez nagyon sok más esetben is zajlik, az illegális forgalmat a legális mögé rejtik, és olyan kereskedelmi cégek végzik el a piszkos munkát, amelyeknek van engedélyük, csak persze nem tigrisre. Az is kiderült a vizsgálatokból, hogy Bangladesben is egyre többen vásárolják a tigriseket, egyrészt az úgynevezett tradicionális kínai orvoslás szereiként, másrészt a kikészített bőröket, fejeket lakásdíszként.

A helyi természetvédők szerint azonban csökkent az illegális tigriskereskedelem. Az elmúlt 5 évben ráadásul egyetlen tigris se pusztult el az emberrel való konfliktus során. A Szundarbansz bangladesi részén a legutóbbi, 2019-es tigrisszámlálás szerint 114 állat élt, ám 2024-ben fogják újra megszámlálni az itteni tigriseket. Az orvvadászat a legnagyobb veszély, ami ma a tigriseket fenyegeti, a fő vásárló Kína, a már említett úgynevezett tradicionális orvoslásban használt tigris-testrészek miatt.