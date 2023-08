Négy bagolypapagájt telepítettek vissza Új-Zéland fő szigetére

Most először kerülhet vissza a faj Új-Zéland északi szigetének központi régiójába, a Maungatautari-hegyi Vadmenedék területére, egyelőre négy hím állatot telepítettek át. A madárfaj legfőbb ellenségei – mind az őshonos új-zélandi állatvilág legnagyobb része esetében – a behurcolt állatfajok, mint a patkány, a macska vagy az erszényes oposszum. A szigetek, ahol eddig sikeresen szaporították a bagolypapagájt (Strigops habroptila), e ragadozóktól mentes helyek voltak, és a vadmenedék is az, ahová most visszatelepítették a négy egyedet a Természetvédelmi Minisztérium segítségével.

Egykor mindkét fő szigeten elterjedt volt a faj, amint ezt a történelmi adatok és a fosszíliák is mutatják, azonban az 1990-es évekre mindössze 51 madár maradt fenn. Innen sikerült visszatornászni a fajt, védett helyen, mesterséges szaporítóprogramoknak köszönhetően. 2022-ben már 252 madár élt e helyszíneken, jelen pillanatban 248-an vannak.

A visszatelepítés legszebb pillanata, amikor a madár (a páfránylevél mögött látható) szabadon távozhat új otthona erdőségébe. Forrás: DOC / Karl Drury

A négy fiatal hímet a Codfish-szigetről hozták a vadmenedék területére, mindegyik egyedi jelölővel ellátott és nevet is kaptak eddigi nevelőiktől. Az Ōtepoti, Motupōhue, Māhutonga és Bunker nevű madarak egy 3400 hektáros, bekerített területre költöztek, amelyet több évtizednyi erőfeszítéssel ragadozómentesítettek. Ha minden rendben lesz, ez év végéig további hat madár csatlakozhat majd e négyhez.

Ez az első lépés abban, a feltehetőleg elég hosszú folyamatban, amelyben a madár talán a teljes eredeti élőhelyére visszaköltözhet majd. A cél, hogy 2050-re Új-Zéland teljes területét mentessé tegyék a behurcolt ragadozó emlősöktől.

A vadmenedék képviselője, Deidre Vercoe elmondta, hogy bár bekerített a terület, a madarak ennek ellenére vadon élőnek minősülnek. „A kākāpō a rejtőzködés mestere, így annak nem sok esélye van, hogy a vadmenedék látogatói összetalálkoznának velük. Azonban jellegzetesen hívóhangjukat meghallhatják.” (a videóban meghallgathatjuk e különleges hangot)

Az áttelepítésre részben azért is volt szükség, mert a szigetek, amelyeken a faj megmentésére irányuló tenyészprogramok folynak, gyakorlatilag telítődtek. Kis szigetekről van szó, korlátozott bagolypapagáj-eltartó képességgel, így nem lehetne jelentősen növelni a jelenlegi létszámot e helyeken.

A Maungatautari nevű madár a szabadon engedése előtt a Természetvédelmi Minisztérium (DOC) munkatársa kezében. Meglehetősen nagy termetű állatról van szó! Forrás: DOC / Peter Drury

A faj csak néhány évente – a megfelelő elesége tömeges termése idején – szaporodik, erre pedig az előrejelzések szerint 2026-27-ben kerülhet sor legközelebb, addigra remélhetőleg stabilan belakja az áttelepített közösség a vadmenedéket.