Ezüstös levelek és rózsaszín virág

Szubmediterrán-dél-eurázsiai flóraelem. Hazai elterjedése középhegységeinkre és dombvidékekre koncentrálódik, de kis számban vannak előfordulási helyei az ország más részein is. Fő élőhelyei száraz tölgyesek és cserjések, valamint karsztbokorerdők (ligetes, alacsonyabb fák csoportjai és nyíltabb részek mozaikja). Kedveli a legalább részben napsütötte foltokat.

Karcsúcincér a bársonyos kakukkszegfűn Forrás: Pribéli Levente

Bársonyos kakukkszegfű Forrás: Pribéli Levente

Nevéhez méltóan a növény szára és levelei bársonyosak, ezüstös-fehéres benyomást keltenek. Viszonylag jól észrevehetőek a virágzási időn kívül is. Nyílási ideje május-júniusra esik. Gyönyörű növény, dísznövényként is ültetik, létezik kertészeti változata is.