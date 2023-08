Rücskösfarkú disznódelfineket telepítettek vissza a Jangce-folyóba

A rücskösfarkú disznódelfin (Neophocaena asiaeorientalis) a kihalás szélén álló faj, mint a világ édesvízi delfinjei, az emberi tevékenység és a vízszennyezés a legnagyobb ellenségei. 2023 áprilisában 4 egyedet engedtek szabadon a Jangce egy védett szakaszán, számolt be a Kínai Tudományos Akadémia.

2022-ben egy expedíción delfinszámlálást is tartottak a folyón, ekkor összesen 1249 egyedet találtak, ami történelmi előrelépést jelent a faj életében. „Több zöld területet is láttunk a Jangce partjain, természetesebbé vált a folyópart, és több hal is volt a folyóban.” – mondta el Hao Jücsiang, a Kínai Tudományos Akadémia Hidrobiológiai Intézetének munkatársa. „Optimistábbak lettünk a folyó mosolygó angyalainak jövőjét illetően is.” A delfinfaj felfelé görbülő ajka miatt kapta a Jangce mosolygó angyala becenevet.