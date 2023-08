A vándorló levelek igen sokak által kedvelt terráriumi állatok is, ám nem csak emiatt érdekesek. A botsáskákra általában jellemző, hogy a madarak terjesztik őket – ezt a növényi magvakra emlékeztető petéik teszik lehetővé. A petékről néhány éve kimutatták, hogy a madarak emésztőrendszerén sértetlenül áthaladnak és végül ott lelhetnek új otthonra, ahol a madárból annak ürülékével együtt távoznak. Az egyébként rendkívül lassan mozgó állatok nem tudnának enélkül kellő távolságokat megtenni.

Növényi magvakra emlékeztető peték Forrás: Zookeys

Az állatokkal leginkább Délkelet-Ázsiában találkozhatunk, a most a tudomány számára újonnan leírt fajok a Fülöp-szigetek, Indonézia, India, Vietnám és a Seychelles-szigetek lakói. A Phyllium iyadaon, Phyllium samarense, Pulchriphyllium heracle, Pulchriphyllium delislei, Pulchriphyllium bhaskarai, Pulchriphyllium anangu és Phyllium ortizi nevet kapott fajokról a Zookeys szakfolyóiratban számoltak be a felfedezők. Egyidejűleg a vándorló levelek családfáján is pontosítottak.

9 fotó megtekintése Hét új vándorló levelet fedeztek fel 1 /12 oo_887734 Pulchriphyllium anangu kifejlett nőstény (zöld) és a frissen kelt utódok (vörös) Fotó megosztása: 2 /12 oo_887728 Pulchriphyllium bhaskarai nőstény Fotó megosztása: 3 /12 oo_887713 Phyllium ortizi nőstény Fotó megosztása: 5 /12 oo_887736 Pulchriphyllium delislei nőstény Fotó megosztása: 6 /12 oo_887706 Phyllium samarense nőstény Fotó megosztása: 7 /12 oo_887705 Phyllium samarense a vad élőhelyén, a tipikus növényi otthonával együtt (e tápnövény: Mallotus floribundus) Fotó megosztása: 9 /12 oo_887712 Phyllium ortizi , au első képkockán alul nőstény, rajta a jóval kisebb és vékonyabb hím. Fotó megosztása: 10 /12 oo_887719 Pulchriphyllium scythe nősrények Fotó megosztása: 11 /12 Frissen kikelt vándorló levelek Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Mind a botsáskák (Phasmatodea), mind a rendszertanilag hozzájuk tartozó vándorló levelek igen különleges utánzóképességgel rendelkeznek, a több mint 3000 ismert fajuk évente tucatnyi új fajjal egészül ki. A legtöbbjük valóban botra, gallyra, fakéregre, levelekre, de egyes esetekben mohára vagy zuzmóra hasonlít. Amellett, hogy így szinte észrevétlenül képesek a növényi környezetbe olvadni, még védelmezi őket éjszakai életmódjuk is. Akár a rovarvilág lajhárjainak is nevezhetnénk őket, igencsak „megfontolt” lépésekkel haladnak a növényeken – ez is segíti a mimikrijüket.

Vándorló levél peték Forrás: zookeys

A botsáskák egy meghatározott csoportja a vándorló levelek (Phyllidae) csoportja, amelynek kifejlett tagjai virágos növények (zárvatermők) leveleit utánozzák, különféle fejlődési szakaszaikban a növények eltérő részleteire hasonlíthatnak. Legtöbbjük zöld, de akár fajon belül is változékony lehet a színük. A nőstények röpképtelenek (a szaporodáshoz szükséges nagyobb, nehezebb termet ára ez), a hímeknek viszont remekül működő szárnyaik vannak. Szintén különbséget jelent a nemek közt az orrként szolgáló antennák hossza: a hímek illatanyagok alapján keresik a nőstényeket, így nekik nagy szaglófelületre van szükségük, ezért az antennáik hosszúak, a nőstényeké azonban rövid.

Küllemük változékonysága is hozzájárul ahhoz, hogy nehéz jól felismerni egyes fajok tagjait.