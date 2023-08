Különös egyes lepkék látása

A Kaliforniai Egyetem (Irvine) kutatói nemrégiben a PNAS folyóiratban számoltak be a különös felfedezésről, amely szerint a helikonlepkék látása eltér attól függően, hogy hím vagy nőstény egyedről van-e szó. A hímek csak sötét és világos alakzatokat látnak UV tartományban, a nőstények ezzel szemben ultraibolya árnyalatait is kiválóan látják. A kaliforniai kutatóknak sikerült feltárniuk e különös különbség okát is.

A golgotavirág-zebralepke (Heliconius charithonia) nevű helikonlepke, amely alapvetően latin-amerikai faj, de az USA délebbi államaiban is megtalálható, így például Florida állam címerlepkéje is. A lepke hím és nőstény egyedei más és más növényfajok virágain táplálkoznak, ez pedig már a kutatóknak is feltűnt. Ezért is határozták el, hogy utánajárnak, miféle genetikai háttere lehet.

A kutatók a helikonlepkék e fajának látását szabályozó géneket vizsgálták meg, amikor kiderült, majd kísérletek során beigazolódott, hogy az ultraibolya látásért felelős fényérzékelő molekulák egyik típusával csak a nőstények rendelkeznek. A két molekula közül ez teszi lehetővé az árnyalatok megkülönböztetését, a másik, amelyet a hímek is birtokolnak, csak a fényerősséget észleli.

A kétféle fényérzékelő molekulát kétféle gén szabályozza a lepkékben. A meglehetősen bonyolult genetikai vizsgálatokkal azt is kimutatták, hogy az a gén, amelynek köszönhetően az árnyalatokat is megkülönbözteti a lepke, a nemi kromoszómán található. Ez azt jelenti, hogy csak a W-kromoszómán (ez a lepkéknél a nőstények nemi kromoszómája) megtalálható gén a nőstényekben teszi csak lehetővé az UV árnyalatok közti megkülönböztetést.

Golgotavirág-zebralepke (Heliconius charithonia) egyike annak a néhány- rokon – fajnak, amelynek hím és nőstény képviselői eltérő színlátásúak. Forrás: inaturalist

Az eltérő látás ennél az állatnál (és nagy valószínűséggel néhány közeli rokonánál is) eltérő viselkedést eredményez, emiatt is választanak a nőstények más virágot, ha éhesek, mint a hímek.

A kutatók hozzátették, hogy most, az alapok ismeretében már elindulhatnak egy részletesebb vizsgálat felé, amelyben azt is kideríthetik majd, reményeik szerint, hogy minek köszönhetően alakult így, és milyen hatásai lehetnek. E lepkéken kívül eddig csak néhány (szintén amerikai) majomfaj esetében ismert, hogy a két nem színlátása eltér.