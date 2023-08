Enciánkék növények és a lepkevilág kakukkjai

Június-júliusban különféle gyepi élőhelyeken repülnek a védett, szürkés hangyaboglárkák. Párzás után a nőstény az úgynevezett tápnövényre rakja le petéit. A tápnövény jelenti a hernyó táplálékát. A szürkés hangyaboglárka esetén hazánkban két tárnicsfaj, a kornistárnics (Gentiana pneumonanthe) és a Szent-László-tárnics (G. cruciata) tölti be ezt a szerepet. Mindkét növény virágai enciánkékek.

Szent László-tárnics Forrás: Pribéli Levente

Kornistárnics Forrás: Pribéli Levente

A kornistárnics kifejezetten nedves élőhelyekhez kötődik, mocsárrétek, láprétek növénye. E növényen fejlődik a szürkés hangyaboglárka nedves réti ökotípusa. A Szent-László-tárnics szárazabb élőhelyek faja, cserjésekben, legelőkön, erdei nyiladékokban él leginkább. Így a hozzá kötődő szürkés hangyaboglárka száraz réti ökotípusa is ilyen élőhelyeken figyelhető meg. Gyakran nem is látjuk a lepkét, csak fehér petéi tűnnek fel a tárnicson, a leveleken, a virágok tövén vagy a virágbimbókon. Miután kikelnek, egy ideig a tárnics virágában táplálkoznak, majd a földre másznak vagy pottyannak. Itt kerülnek képbe a történet újabb szereplői.

Szürkés hangyaboglárka peték sorakoznak egy Szent László-tárnicson Forrás: Pribéli Levente

Szürkés hangyaboglárka fonákja Forrás: Pribéli Levente

A tápnövényeken kívül a hangyaboglárkának feltétlenül szüksége van a hangyagazdák jelenlétére is. A hangyák kommunikációjában kulcsszerepe van a kémiai jeleknek, szagoknak. A hangyaboglárkák hernyói pedig olyan illatot árasztanak, hogy a hangyák azt hiszik, közülük való. Így beviszik bolyukba, ahol aztán etetik, épp, mint egy énekesmadár a kakukkfiókát. Amikor a hernyó kifejlődött, kémiai álcáját elveszíti, ezért mihamarabb kimászik a bolyból (remélhetőleg ép bőrrel), és kezdődik a szaporodási időszak. Ennek a rendkívüli álcázási teljesítménynek van egy olyan velejárója, hogy nem akármilyen hangyával működik az adott illatkoktél, így nemcsak bizonyos növényfajok, hanem bizonyos hangyafajok is nélkülözhetetlenek a hangyaboglárkáknak. Bármelyik eltűnik, vagy akár csak túlságosan megritkul egy területen, a hangyaboglárka sorsa is megpecsételődik.

Szürkés hangyaboglárka élőhely a Gerecsében. Forrás: Pribéli Levente

Mindkét tárnicsfaj és a szürkés hangyaboglárka is védett. Ha hasonló lepkét (vagy bármilyen, számunkra érdekes ízeltlábút) találunk, fotóval ellátott megfigyelést feltölthetjük az izeltlabuak.hu honlapra, ahol szakértői segítséget kapunk a határozásban, ráadásul adatunk még hasznosul is.