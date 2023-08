Vonuló rovarokon híznak a Pireneusok denevérei

Forrás: Will Hawkes / University of Exeter

Talán nem mindenki számára ismert, hogy nemcsak a madarak, de számos rovarfaj, például lepkék is vándorolnak. A legismertebbek azok a szenderfajok, amelyek hozzánk is csak nyári kóborlásuk idején jutnak, mint az oleanderszender, vagy a halálfejes lepke, de szintén ismertebb vándor a bogáncslepke. Azonban számtalan más lepkék, főleg az éjszaka aktív bagolylepkék közt is sok vándor van. Emellett még számos denevérfaj is vándorol, nem egyszer ugyanazokon az útvonalakon, ahol a rovarok.

Az Exeteri Egyetem mutatta be azt az új kutatási eredményt, amelyben a Pireneusok denevéreinek igen ügyes szokására derült fény. A Pireneusok hágói az Európa északi része felől érkező rovartömegek számára rendkívül fontos átjárót jelentenek a délre vezető útjukon. Az exeteri kutatók egyrészt felmérték a rovarok faji összetételét, másrészt megvizsgálták, miként viszonyulnak a terített (bár repülő) asztalhoz a denevérek. E kérdés azért is fontos, mert számos rovarfaj mezőgazdasági kártevő, így jó megismerni a természetes ellenségeikkel való viszonyukat.

Halálfejes lepke a Pireneusokban Forrás: Will Hawkes / University of Exeter

A kutatók a Bujaruelo-hágónál vizsgálódtak, ez a spanyol-francia határ közelében van a spanyol oldalon. A felméréseket 2019-21 között, az októberi vándorlási időszakban végezték el. Az ötlet maga onnan jött, hogy egyik kutató korábban más céllal e hágónál dolgozott, és akkor vette észre, milyen sok a denevér. A felmérési időszakok során 66 rovarfajt sikerült azonosítaniuk, ezek 90 százaléka éjjeli lepke volt.

„Az éjszakai rovarok vándorlása minden ősszel két hónapig zajlik, de a változó időjárási körülmények miatt ez csupán 3-4 olyan éjszakát jelent, amikor igazán sok rovar repül át a Bujaruelo-hágón” – mondta Dr. Will Hawkes. „Ezeken az éjszakákon mind a helyben élő, mind a vándorló denevérek aktivitása is jelentősen megnőtt, ez pedig azt sugallja, a denevérek számára különösen fontos, így az energiatartalékaikat feltölthetik.” A kutatók szerint a vándoroló denevérek amolyan üzemanyagtöltő-állomásként használhatják a hágókat vándorútjuk során.

A helyben élő denevéreknek is rendkívül fontos lehet azonban a vándorló rovartömeg. Például a nagy szelindekdenevér (Tadarida teniotis) ősszel hozza világra utódait, így mind az utódnevelésben, mind a téli álomra való felkészülésben alapvető lehet az itt átvonuló rovartömeg. E rovarok közé tartozik például a nagy mezőgazdasági károkat okozó gyapottok-bagolylepke. Ennek köszönhetően a Pireneusok denevérei igen fontos ökoszisztéma-szolgáltatást is végeznek.