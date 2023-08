Nem érhette meg, hogy visszaengedjék az óceánba

1970-ben fogták be azt a Toki, vagy másik nevén Lolita nevű kardszárnyú delfint, akit a Miamiban üzemelő tengeri vidámpark tartott rabságban. Az 57 évesnek tartott állat, aki mindössze 4 évet élhetett szabadon, 2023. augusztus 18-án, valószínűleg veseproblémák miatt elpusztult – számolt be a Smithsonian Magazine.

Toki számára egy ideje állatvédők biztosították a lehető legjobb élelmezést és orvosi ellátást, ám ennek ellenére sem sikerült megmenteni az életét. Az orkát 2024 októberét követően szerették volna Észak-Amerika túloldalán, a Washington állam partjainál létesülő menhelyen, szabadban elhelyezni. A washingtoni partok mentén számos kardszárnyú delfin él, az az egyik legfontosabb észak-amerikai élőhelyük. Toki fiatalon maga is az ottani csoporthoz tartozott, és bár rokonait ma már szigorú törvények védik, az 1970-es években még nem így volt: számtalan orkát raboltak el anyjától, s küldték őket különféle „szórakoztató intézményekbe”.

Az orkák vadon 30-90 év közti életkort élnek meg, így Toki átlagosnak mondható élethosszt kapott, azonban szörnyű körülmények közt élt kizárólag azért, hogy az embereket szórakoztassa. A medencéje mindössze 10×25 méteres volt, ebben töltött el több mint 53 évet. 1980-ig együtt élt vele egy Hugo nevű fajtársa is, aki úgy pusztult el, hogy fejét többször egymás után a medence betonfalába verdeste. Tokival olyan delfineket tartottak együtt a medencében, akikkel nem jött ki, rendszeresen zaklatták őt – tehát se a delfinek, se az orka nem megfelelő körülmények közt élt. Egy vizsgálat szerint a tengeri vidámpark vize nem volt jó minőségű, többen tanúsították, hogy romlott halat kaptak, és Toki állkapcsa meg is sérült egy előadás során, 2021-ben pedig alig 3 héten belül a park több állata is elpusztult.

Állatvédő szervezetek hosszú ideje igyekeztek rávenni az intézményt, hogy engedje szabadon Tokit. A műsorait 2022-ben állították le, és sikerült abban megegyezni, hogy 2024 októbere és 2025 áprilisa közt visszatérhet eredeti élőhelyére, a Csendes-óceánba. Nemrégiben kezdte el gyakorolni, hogy beleugorjon abba, a szállításához használandó függesztékbe, amellyel már sajnos csak az élettelen testét tudták kiemelni a medencéből.

Még számos tengeri emlős él a világon rabságban, ezek az erősen társas és intelligens állatok természetes életmódjuknak még a csíráját se élhetik át. Kizárólag azzal a céllal tartják őket rabságban, hogy szórakoztassák az embereket. Toki rendkívül szomorú pusztulása talán ismét szélesebb körben felhívja a figyelmet arra, mennyire barbár szokásokat űzünk még mindig, annak ellenére, hogy az elmúlt évtizedekben nagyságrenddel megnőtt a tudásunk ezeknek az állatoknak a természetes viselkedéséről és igényeiről.

Sajnos, amíg lesz, aki hajlandó pénzt adni azért, hogy rabságban tartott delfineket vagy más cetféléket nézhessen meg, vagy például így tartott delfinekkel úszhasson, addig olyan állatkert vagy vidámpark is lesz, amely efféle fajokat tart.