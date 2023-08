Mérlegelik a Londoni Állatkert vadjait

A Londoni Állatkert gondozói minden évben hosszú órákat töltenek azzal, hogy megmérjék az állatkert lakóit, mind a testhosszukat, mind a testtömegüket – ezek az adatok is fontos információval szolgálnak az állatok jóllétéről és egészségi állapotáról. Emellett ez az éves mérés arra is lehetőséget nyújt, hogy ellenőrizzék a meglévő információik helyességét. A világ 102 országának több mint 1300 állatkertje ugyanis fenntart egy közös adatbázist, amelyben az egyes állatkertek minden állatának adata megtalálható, beleértve azok méreteit és egészségi állapotát is. Ez lehetővé teszi, hogy az állatkerti természetvédelmi programok például összehasonlíthassák egy-egy veszélyeztetett faj egyedeinek adatait, és egy szaporító programot megfelelően megtervezhessenek.

Angela Ryan, a zoológiai műveletek vezetője elmondta, hogy „a legnagyobb zsiráftól a legkisebb ebihalig” az állatkert minden lakójának alapvető adatait rögzítik. „Ezek az adatok nyújtanak biztosítékot arra, hogy minden, a gondozásunkban élő állat egészséges, helyesen táplálkozik és megfelelően növekszik – ezek az egészségük és jóllétük alapvető mutatói.” Elmondta, hogy például egy gyarapodó testtömeg jelezhet vemhességet is, így a mérés is hozzájárul a jövendő szaporulat felfedezéséhez.

Ez különösen azoknál az állatoknál fontos, amelyek a vadonban már veszélyeztetettek, és amelyek nemzetközi szaporító programokban vesznek részt. „Például a Londoni Állatkert koordinálja a szumátrai tigrisek globális programját” – tette hozzá a szakember. „Azzal, ha megosztjuk az információkat más állatkertekkel és természetvédő szervezetekkel, ezt a tudást arra tudjuk felhasználni, hogy jobban bánhassunk a megvédendő állatfajokkal.”

Minden állat más, nemcsak a fajok, hanem az egyes egyedek is eltérőek, egyéniségek ők is. Épp ezért a méréshez különleges trükköket is be kell vetni. Például a Humboldt-pingvin fiókákat a reggeli ételosztáskor mérlegelték, míg sorba álltak az élelemért, és a bolíviai mókusmajmokat is ízletes csemegékkel csábították rá a mérlegre.

Az idei mérlegelésen először vett részt Kiburi, a nyugati síkvidéki gorilla hím, aki az állatfaj szaporítóprogramjának részeként került Londonba. Szintén idén debütált az a szumátrai tigris ikerpár, akik nemrég ünnepelték első születésnapjukat. A mérések szerint nemsokára olyan nagyok lesznek, mint a szüleik.