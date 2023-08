Hazánkban számos más imolafaj is előfordul. A budai imola egyik fontos ismertetőjegye, hogy a virág fészekpikkelyeinek csúcsi része igen világos, fehér. Egy-egy tő jó pár virágot is hozhat egyszerre, melyek színe sötét rózsaszínes-lila. A növény levelei erősen szeldeltek, nagy méretűek.

Budai imola élőhelye a Keleti-Gerecsében. A még ki nem nyílt virágbimbókon különösen jól látszik a fészekpikkelyek fehérsége. Forrás: Pribéli Levente

A budai imola száraz gyepek faja, sziklagyepekben, homoki gyepekben és löszgyepekben is él. Útszegélyeken, mezsgyékben, szántóföldek vagy épp beépített területek közé ékelődött gyepmaradványokban is előfordul. Virágait (mint a fészkesvirágzatúakét általában) kedvelik a beporzók, legyen szó méhfélékről, lepkékről vagy bogarakról. Védett növény.

