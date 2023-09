Egyszer virágzik egész életében

A Hirosimai Egyetem számolt be egy rendkívüli növényről: egy hosszú életű bambuszfaj, a Phyllostachys nigra var. henonis csupán egyetlen alkalommal hajt virágot 120 évente, majd elpusztul. E bambuszfaj Japán három fő bambuszfajának egyike, fontos erdőalkotó növény, 6-10 centi átmérőjűek a szárai, és 15 méter magasra növekednek. A Japánban elterjedt bambuszfaj azonban, úgy tűnik, bajban van.

A bambusz erdőalkotó faj, amelynek szárait igen sokrétűen fel lehet használni. Forrás: inaturalist

Az egyes helyeken erdőket alkotó bambusz virágainak legtöbbje terméketlen. Ez azzal jár, hogy egy egykor dús bambuszerdő, amely élelmet, menedéket és alapanyagokat adott, hosszú évekre füves térséggé válik, mielőtt a bambusz újra növekedni kezdene rajta. Ez a helyzet nemcsak ökológiai problémát jelent a terület élőlényei számára, hanem az embereket sújtó gazdasági gondot is. A PLOS One folyóiratban publikált kutatás során a japán szakemberek a növényfaj néhány egyedének korai virágzását használták ki ahhoz, hogy feltárják regenerálódásának részleteit, mivel 1908 óta nem virágzott e bambusz, így nem volt még modern kori vizsgálata. A most megvizsgált bambuszerdőben a bambuszok egyedi szárainak 80 százaléka virágzott 2020-2022 között, de e virágok egyike sem hozott magvakat, ami azt is jelenti, hogy e növényfaj ivaros szaporodása nem kimondottan sikertörténet.

A bambusz fűféle, ez a virágán jól látható. Forrás: inaturalist

„E bambusz nem hozott csíraképes magokat, és a virágzást követően új hajtásai se nőttek. A virágzás utáni három évben nem volt jele annak, hogy regenerálódna a növény” – mondta el Tosihiró Jamada, a kutatás vezetője. A virágzás után az érintett növények mindegyike elpusztult 3 éven belül. Meg lehet próbálni persze az ilyen sorsra jutott területeken más, nem virágzó régiókból betelepített rizómákkal felújítani a növényt, azonban a bambusszal e téren igen óvatosan kell bánni. A bambuszokról ismert (remélhetőleg itthon is…), hogy igen agresszíven terjeszkednek a rizómáikról, így, a kutatók megjegyezték, hogy ahol vissza szeretnék szorítani e faj térhódítását, mert mondjuk átvette a hatalmat egy másféle erdő felett, vagy épp szántóföldön terjed tovább, ott most, a virágzást követő időben lesz erre lehetőség.

Kies bambuszliget – Balatonrendesen, panda még nem jár benne. A bambuszokat valószínűleg egy felelőtlen kerttulajdonos megunta és kidobta, azok azonban gyökeret verve egyre nagyobb területet foglalnak el, inváziós növényként. Forrás: Landy-Gyebnár Mónika

A kutatók szerint a magvak tapasztalt hiánya két dologból adódhat: vagy az okozta, hogy az egyes bambuszcsoportok önterméketlenek, így hiába virágoztak és hoztak egészséges pollent. A másik elképzelhető lehetőség, hogy valamilyen állat megeszi vagy tönkre teszi az egyébként nagy, 0,4 centis magvakat. Japánban egy rovarfaj van, amelyről ismert, hogy képes károsítani e bambusz virágait, fejlődő magvait, azonban ennek nem találták most jelét.

A tapasztaltak abból a szempontból igen furák, hogy amennyiben önterméketlen és elpusztul virágzás után, akkor nem lehetne már egyetlen tő se a szigetországban e bambuszból. A fajt több mint 1000 éve Kínából hozták be és honosították meg. Az bizonyos, hogy azóta számos alkalommal virágzott már, ám mégse pusztult ki. Sokkal valószínűbbnek tartják a kutatók, hogy nem pusztul el a virágzáson átesett egyed, csak rendkívül lassan regenerálódik. A hasonló fajok alapján feltehetően ez évtizedes időtávot is jelenthet, de ez csak akkor derülhet ki, ha a területen a jövőben is folytatni tudják a vizsgálatokat.