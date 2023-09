Kiderült, miért vándorolnak a polipok a mélytengeri hévforrásokhoz

2018-ban vette észre a Monterey Bay Aquarium Kutatóintézet (MBARI) és a NOAA szakembereiből álló csoport, hogy a Kaliforniai partok közelében egy hévforrásokkal teli hely hemzseg a polipoktól. A helyet Polipkertnek nevezték el, és három éven keresztül tüzetesen megfigyelték, mi zajlik itt, az összegyűjtött adatokból kiderült választ pedig a Science Advances folyóiratban tették közzé.

Mérés a Polipkert vizében: az automata merülő jármű robotkarja vizsgálja a víz tulajdonságait a polipok környezetében. Forrás: MBARI

3200 méteres mélységben a tengervíz hőmérséklete 1,6 Celsius-fokos, azonban a Polipkertben a hévizeknek köszönhetően 11 Celsius fokot lehet mérni. Ez hatalmas különbséget jelent a hidegvérű polipok számára! A már kialudt tenger alatti vulkán hévizei azonban a polipok legnagyobb gyülekező helyét teremtették meg, a Muusoctopus robustus nevű faj képviselői nagy távolságból is ideúsznak a „termálfürdő” miatt.

A polipanya testével óvja a tojásait – az alul látható, hosszúkás, tömlőszerű képződményeket. Forrás: MBARI

A hidegben lelassulnak az életfunkcióik, az anyagcseréjük, de még az embriófejlődésük is. Épp ezért a mélytengeri polipok sokkal lassabban növekednek, mint a sekély, melegebb vizekben élő polipok. A 3200 méteres mélység szinte a fagyásig hideg vizében legalább 5-8 év volna az embriófejlődés ideje. Mivel a polipmamák kikelésig őrzik a leendő utódaikat, ezért az adott anyák egyedi jegyei alapján azonosítani lehetett őket, s így kideríthették, mennyi idő alatt kelnek ki az itteni kicsinyek. Az átlagos idő mindössze 1,8 év volt, vagyis a meleg elképesztően felgyorsította a fejlődésüket.

A vizsgálatok feltárták, hogy a meleg víznek köszönhetően sokkal sikeresebben szaporodhatnak az ideérkező állatok, mint a másutt szaporodó rokonaik. A gyorsabban fejlődő és hamarabb kikelő kis polipokra rövidebb ideig leselkedtek veszélyek – például ragadozók, mint a hideg környezetben, sokkal lassabban fejlődőkre.

Elpusztult polipanya – a kicsik kikelése után az anyák élete véget ér. Forrás: MBARI

A poliptömeg egész kis ökoszisztémát is vonz: dögevők és ragadozók is jelen vannak e helyen. A polipmamák elpusztulnak, ha a kicsinyeik kikeltek, így mindig van tetem, amely várja a fogyasztóját. Emellett mélytengeri korallok, szivacsok, különféle halak is élnek itt. A helyszín ma már védett, a rendkívüli élővilágának köszönhetően.