Elképesztő módszerrel jut élelemhez egy bogár

A holyvák közt számtalan kiváló utánzót ismer már a tudomány, azonban egy újonnan, a Zootaxa folyóiratban bemutatott faj minden képzeletet felülmúl. A bogár számos rokonához hasonlóan a termeszeket kihasználó életmódot folytat, azonban az e rokonságba tartozó fajokról alig tudunk valamit. A kutatóktól a Austrospirachtha carrijoi nevet kapta a most ismertetett bogár – számolt be a Science.

A bogár, amely Ausztrália Északi Területén él a talajszint alatt, testét, vagyis pontosabban a potrohát egészen különlegesre növeszti: a hátán gyakorlatilag egy tökéletes termesz-utánzatot hord magával. Az utánzatnak a termeszek lábaihoz hasonló függelékei vannak, emellett a termesz fejét is leutánozza. A bogár egészen apró feje a hátán hordott utánzat alól épp csak kikandikál. A szájszerve igen apró, ezért a kutatók úgy gondolják, nem a termeszeket vagy azok lárváit fogyasztja, hanem egész egyszerűen a hasonlósága által ráveszi a termeszeket, hogy etessék őt – a termesz dolgozói egy előemésztett táppal etetik a többi kaszt tagjait, ezt használhatja ki a bogár is.

A termeszek ugyan teljesen vakok, ám tapintás útján képesek azonosítani a „fajtársakat”. Ehhez a bogár valószínűleg még azt a trükköt is beveti, hogy a termeszek feromonjait magára ölti, vagy épp maga termeli őket.

Léteznek más ízeltlábúakat utánzó holyvák világszerte, van, amelyik például vándorhangyákat utánoz igen élethűen és nagy sikerrel, boldogan eltartják a családban elvegyülő „idegent”. A mimikri elképesztő dolgokra képes! Termeszutánzó holyvák élnek máshol is (ahol termesz is él, természetesen), a mostani kutatást végző brazil szakembereknek már hazai tapasztalataik is voltak hasonló utánzóművészekkel.