Az ásványok sokszínű világa (X)

Bár a legtöbben csak a kövek és az ékszerek látványát társítják az ásványokhoz, ennél jóval szerteágazóbb szerepük van a mindennapjainkban. Az ásványok változatos struktúrájának köszönhető egyedi optikai és fizikai tulajdonságokat a vegyipartól az elektronikán át a gyógyszeriparig és az űrkutatásig számtalan terület használja és hasznosítja. Ezekből gyűjtöttünk össze néhány különlegességet, hogy ízelítőt adjunk mindabból, amit a most megjelenő Ásványok magazinsorozat kínál. Ez a 80 részes sorozat nemcsak szórakoztató és érdekes információkat kínál az egyes kőzetekről, hanem gyűjthető mellékletként a világ minden tájáról származó igazi ásványokat is tartalmaz – minden lapszám mellett egy-egy ásványminta is található.

A gyűjtemény első száma a talán legismertebb ásvánnyal, az arannyal foglalkozik – amivel leggyakrabban ékszerként találkozunk, holott ez az értékes fém sokféle ipari, tudományos és technológiai felhasználással rendelkezik. Egyedi tulajdonságai miatt hasznosítja például az elektronika, ahol az aranyat a vezetők részeként használják fel mobiltelefonokban és számítógépekben. De aranyat használnak az optikában is, mivel kiváló fényvisszaverő tulajdonságokkal rendelkezik, és orvosi eszközökben is lehet vele találkozni. Felbukkan az űrkutatásban is, ahol műholdak és űrhajók elektromos rendszereiben használják, mivel rendkívül jól ellenáll a szélsőséges környezeti hatásoknak.

Arany Megtalálható a sorozatban az egyik legsokoldalúbban felhasználható ásvány, a muszkovit (más néven csillámkő) is. Ezt az építőipar és az elektronika kiváló hőszigetelő hatása miatt használja – muszkovitból készülnek az ipari kemencék és sütők ablakai. A kozmetikai ipar a szemfestékek csillogó alapanyagaként alkalmazza, sőt, a papírgyártás területén is hasznosítható, ott elsősorban dekorációs papírok – például tapéták – készülnek belőle.

Mindez csak néhány példa az ásványok rendkívül sokoldalú felhasználási területeinek bemutatására. Bármelyik iparágat vagy területet vizsgáljuk, rengeteg ásvány vesz körül minket. A természet formálta ezeket a csodálatos anyagokat, amelyek életre kelnek az emberi kreativitás és tudományosság révén. Az Ásványok c. sorozat segít elmerülni ebben a gazdag és sokszínű világában, és emellett komplett, valódi ásványgyűjteményt is tartalmaz – igen, még aranyat is.