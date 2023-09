Feltárulnak a méhek föld alatti fészkei

A világon mintegy 20 ezer méhfaj él, amelyek mind alapvető fontosságú részei az ökoszisztémának, részint a jól ismert beporzó mivoltuknak köszönhetően, azonban egy újonnan, a Geoderma folyóiratban bemutatott kutatási eredmény szerint a föld alá épített fészkeik is rendkívül fontosak. A méhekre ugyan repülő rovarként tekintünk, ám életük legnagyobb idejét mégis fészkeikben, ez esetben a föld alatt töltik el úgy, hogy alig tudunk valamit e rejtett szakaszról. Azt is jó tudni, hogy e föld alatt fészkelő vadméhek sok faja kimondottan a haszonnövényeink kiváló beporzója, amellett, hogy a természetben élő növények számára is nélkülözhetetlen a munkájuk. E föld alatti fészkek nagyok, a járatok átmérője eléri az 1 centit, és van, amelyek járatainak hossza a fél métert is meghaladja. Ez azt is jelenti, hogy aktívan befolyásolják a talaj szerkezetét, így azt, hogy abba a víz vagy a levegő mennyire képes bejutni. Munkájuk e téren a giliszták, hangyák vagy termeszek talajforgató munkájához fogható.

Tavaszi selyemméh (Colletes cunicularius) a fészek bejáratánál Forrás: inaturalist

Egy svájci vezetésű nemzetközi kutatócsoport egy CT segítségével föld alatt fészkelő méhek fészkének felépítését vizsgálta meg, ráadásul úgy, hogy 16 hónap során, egymás után több alkalommal is feltárták ugyanannak a fészeknek az épülő-alakuló szerkezetét. Eddig a fészkekről szerzett tudásunk azon alapult, hogy a megtalált fészket különböző anyagokkal kiöntve egy időpontban meg lehetett nézni – és ezzel megsemmisíteni. A mostani kutatás sokkal szelídebb módon, ám mégis dinamikusabb képet rajzolhatott e folyamatról.

Lasioglossum malachurum a fészek bejáratánál – a bejárat a szabályos kerek kis lyukacska az állatka jobb oldalán Forrás: inaturalist

Két méhfajt vizsgáltak, a magányosan élő és fészkelő tavaszi selyemméhet (Colletes cunicularius), valamint a társasan élő, fészkelő karcsúméh-faj, a Lasioglossum malachurum fészkeit. Míg a magányos faj nősténye egyetlen fészket épít petéje számára, ahova aztán annak felnövekedéséhez szükséges virágport hord. A társas faj azonban több generáción keresztül lakja a folyamatosan bővített fészket, annak több járata készül a föld alatt és egyre összetettebbé válik.

A talajba tuszkolt csődarabok fogták körbe a fészkeket, ezekkel együtt emelték ki és vizsgálták meg őket, sérülésmentesen. Forrás: Geoderma

A kutatók öt helyszínen megkeresték a méhek fészkeinek bejáratát, és egy-egy nagy méretű, 20 centis átmérőjű műanyag csövet nyomtak a talajba köréjük. Egy hónap elteltével aztán óvatosan kiemelték a csöveket a bennük lévő talajjal és a remélt ép méhfészkekkel együtt, majd elvégezték a CT-vizsgálatot. Ezután a cső visszakerült a helyére, majd még néhány alkalommal megismételték ezt a folyamatot.

A magányos (balra) és csoportos (jobbra) életmódú méhfaj föld alatti fészkének felépítése. Alul a fészek felépítésének időbeli változásai láthatóak. Forrás: Geoderma

Kiderült, hogy a tavaszi selyemméh egészen egyszerű, függőleges, egyetlen járatból álló fészket épített, míg a karcsúméh többszörösen elágazót. Ez utóbbi az idő előre haladtával folyamatosan bővült, nőtt az elágazások száma és bonyolultsága.

Az így kapott adatokból egyértelművé vált, miféle munkát is végeznek a mélyben e méhek. A fészkek sérülhetnek a mezőgazdasági munkák során, vagy más külső hatásokra, mint a járműforgalom. Az egyelőre nem világos, a különféle talajtípusok miként befolyásolják a fészeképítést. A kutatók szerint azonban ezt bárhol meg lehet hasonló módon vizsgálni, ahol van a közelben CT.