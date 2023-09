Az énektanulás és a problémamegoldó képességek

A seregélyek az élbolyban vannak, ha a hangok élethosszig tartó tanulásáról van szó, rengeteg különféle hangot tudnak utánozni – és nem csupán a sárgarigó dallamát fújják március elején a kósza madarászok megtévesztésére. Amellett, hogy képesek komplex hangokat megtanulni, kiváló problémamegoldó képességekkel is rendelkeznek. „Régi elmélet, mely szerint csak a legintelligensebb állatok képesek a komplex hangtanulásra.” – magyarázta Jean-Nicolas Audet, a Rockefeller Egyetem kutatója, a Science folyóiratban közzé tett tanulmány első szerzője. „Amennyiben ez így van, akkor a jó hangtanulási képességekkel rendelkezők a kognitív feladatokban is jobban teljesítenek – ám eddig ezt senki se vizsgálta.”

Csak egy maroknyi állat képes arra, hogy sokféle hangot megtanuljon: az emlősök közt az emberen túl az elefánt, a denevér, a cetek és a fókák ilyenek, a madárvilágban az énekesmadarak, a papagájok és a kolibrik. A mostani kutatásban az énekesmadarakra koncentráltak a szakemberek. A kutatócsoport már régóta méri ezek képességeit, azt, hogy tudnak-e új dalokat tanulni egész életükben, hány dalt tudnak, és tudnak-e utánozni más fajokat.

Seregély Forrás: inaturalist

Három év alatt egy emberektől nagyjából elzárt, védett területen vadon befogott madarakkal (21 faj több száz képviselője) végeztek vizsgálatokat, arra voltak kíváncsiak, hogy a hangtanulás képessége összefüggésbe hozható-e a madarak kognitív, problémamegoldó képességeivel.

Három kiemelkedő tehetség volt a hangok terén: a seregély (ez az USA-ban behurcolt faj), a kék szajkó és a macskamadár, s e három faj volt képes másokat utánozni is. A kognitív tesztek során a madaraknak feladatokat kellett megoldani: levenni egy fedelet, átbökni egy fóliát, vagy keríteni egy botot, amivel elővehettek egy jutalomfalatot. Vizsgálták a madarak önkontrollját is, és azt is, hogy képesek-e egy adott színhez társítani a jutalomfalatot, valamint milyen gyorsan tanulnak meg új színtársítást.

Kék szajkó Forrás: inaturalist

Az eredmények elemzéséből kiderült, hogy szoros kapcsolat van a hangtanulási képességek és a problémamegoldás közt: minél ügyesebb volt a madár a jutalomfalatok trükkös megszerzésében, annál profibb volt a hangtanulásban is. Azt is kiderítették a szakemberek, hogy az e csoportba tartozó fajoknak nagyobb az agymérete is a többiekénél, ez jelentheti a tapasztaltak biológiai alapját. Valószínű, hogy a hangtanulás és a problémamegoldás képességei párhuzamosan fejlődhettek

„Eredményeink alátámasztják azt a korábbi, ám nem bizonyított elméletet, mely szerint az olyan komplex viselkedés, mint például a beszélt nyelv, ami a hangok tanulásán alapul, más komplex viselkedésekkel párhuzamosan alakulhatott ki” – tette hozzá Erich Jarvis, a kutatólabor vezetője.