Jetlagtől szenvedhetnek az óriás pandák

Az állatok – és az ember – bioritmusa a környezet változásaival (mint a fényviszonyok, hőmérséklet vagy a rendelkezésre álló élelem) szinkronizált legyen szó a napi ritmusról, vagy az évesről, ehhez alkalmazkodtak, szervezetük ez alapján működik. Azoknak, akik hosszabb távú utazásokra indulnak, nem kell bemutatni, milyen érzés kilépni ebből a szinkronból, és milyen testi tüneteket okoz. Az állatok ugyanígy megérezhetik, ha nem a természetes élőhelyüknek megfelelő körülmények közt laknak.

A világ számos állatkertjében tartanak óriás pandákat, és mivel egy súlyosan veszélyeztetett fajról van szó, amelynek állatkerti szaporítása is komplikált, fontos lenne minél inkább ideális körülményeket teremteni számukra. A Stirlingi Egyetem kutatói igyekeztek felmérni, milyen is az állatkerti pandák helyzete e téren. Hat állatkertben végeztek egy-egy éven át tartó megfigyelést a pandák lakhelyére kihelyezett webkamerán át, minden napos megfigyelésekkel. Az eredményeket a Frontiers in Psychology folyóiratban publikálták.

Kiderült, hogy azok a pandák, amelyek a normál élőhelyük szélességi övétől eltérő helyen lévő állatkertben éltek, kevésbé voltak aktívak, ez pedig az állatok jóllétére is hatással lehet. Ezen kívül a pandák nemi viselkedése és a normálistól eltérő viselkedése is összefüggött, ez a kutatók szerint ahhoz kötődhet, hogy nincs lehetőségük a vándorlásra és a természetben lezajló párzásra. A természetben mind a párzásra, mind a vándorlásra tavasszal kerülne sor.

A megfigyelések során találtak kimondottan az állatkertekre jellemző viselkedést is: reggelente igen aktívvá váltak a pandák, valószínűleg azért, mert ilyenkor várták a gondozót, aki hozta az élelmüket.

Az élőhely s az állatkert helye közti különbségekből a nappali megvilágítás hossza és a hőmérséklet voltak a panda számára valószínűleg legfontosabb tényezők, mind a napi, mind az éves bioritmusuk szempontjából. A kutatók szerint ezekre az állatokra pont olyan negatív hatása van annak, ha kiesnek a belső órájuk szinkronjából, mint ránk emberekre. Az embernél ennek a jetlag mellett anyagcsere-zavarok is lehetnek a következményei, vagy épp az évszakosan jelentkező hangulatzavar (közismertebben a téli depresszió). A pandák, de más állatok is, hasonló problémáktól szenvedhetnek, ezt pedig akár a szaporító programokban, akár az átlag állatkerti tartásban figyelembe kellene venni.

A kutatók a jövőben szeretnének további vizsgálatokat is folytatni még, amelyben az egyes állatok hormonszintjét és egyéb élettani változásait is mérhetik. Abban bíznak, hogy az így gyűjthető adatok alapján sikeresebbé válhatnak a szaporító programok is.