Társas kenguruk

Az Új-Dél-Walesi Egyetem számolt be a kenguruk társas életét taglaló kutatásról, amelynek során egyetlen kengurupopulációról 6 év alatt készült 3000 felvételt elemeztek. A keleti szürke óriáskenguru (Macropus giganteus) egyedei közti kapcsolat sokkal szorosabbnak bizonyult, mint azt a korábbiakban gondolták.

Ez az állat az egyik legismertebb ausztrál faj, ikonikus, azonban igencsak hiányosak az ismereteink a vadonbeli társas viselkedésükről. Most a hat év alatt gyűjtött adat azonban lehetővé tette, hogy kiderítsék, mely egyed melyik másik egyeddel áll kapcsolatban, és bizonyítékot találtak arra, hogy hosszú távon fenntartják az állatok e kapcsolatokat. Az is kiderült, hogy azok a nőstény kenguruk, amelyeknek épp kicsinyük volt, a többi anyával tartottak barátságot – a korábbiakban ennek pont az ellenkezőjét gondolták a fajról.

„Az állatok társas kapcsolatait gyakran alábecsüljük, holott ennek megértésével tudjuk csak igazán értékelni a nem emberi intelligenciát és társas berendezkedést” – mondta Nora Campbell, a kutatás vezetője. Nagyon nehéz azonban megfigyelni őket hosszú távon, hiszen ehhez szükség van egy állandó területen élő állandó állatpopulációra. Szerencsére most erre lehetőségük nyílt a kutatóknak. A kenguruk esetében az egyedeket a fülformájuk segítségével lehet megkülönböztetni, így a hat évnyi fotón követni lehetett, ki kivel barátkozik. Összesen 130 egyedet sikerült így a képeken azonosítani és követni.

Kengurumama teli erszénnyel Forrás: inaturalist

A keleti szürke óriáskenguru kis csoportokat formál, amelyek folyamatosan átalakulnak – összeforrnak, szétválnak, újraformálódnak. Nem ismertük azt, hogy milyen dolgok alapján csapódnak egymáshoz vagy épp válnak el egymástól az egyedek.

A vizsgált csoport közel háromnegyedéről kiderült, hogy tagja a társas hálózatnak, s az is kiderült, hogy e hálózatok központi figurái egyes, aktuálisan kölyökkel rendelkező anyák voltak. Az egyedek szaporodási állapotát követve derült ki, hogy az anyák rendre más anyák társaságát keresték. Ez azt is jelenti, hogy a társas rangsort a szaporodásuk fényében változtathatják e kenguruk.

Az anyák közti szövetség segítheti a kicsik védelmét, vagy épp a hímek agresszivitása ellen is védelmet nyújt az egyedeknek. A legnagyobb meglepetést a hosszú távú barátságok bizonyítéka jelentette.