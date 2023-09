Ritka költőfaj a Duna-Dráva Nemzeti Park területén

Az elmúlt 15 évben pontos felmérések voltak arra vonatkozóan, hogy milyen fajból, mennyi madár kezdi meg a költést és azoknak milyen eredményei lettek. Nem volt ez másként 2023-ban sem, a természetvédelmi őrszolgálat szakemberei több alkalommal is végeztek megfigyeléseket, számlálásokat a területen, a madarak minél kisebb zavarása mellett – írja Mórocz Attila a Duna-Dráva Nemzeti Park weboldalán megjelent írásában.

A 2023-as esztendő nem várt eredményeket hozott. Szürke gémből mintegy 70 pár kezdett költésbe, továbbá nagy kócsag 8 pár, kis kócsag több mint 60 pár, bakcsó minimum 50 pár, üstökös gém 3 pár és kis kárókatonák is, legalább 12 pár. Első alkalommal dokumentált a pásztorgém költése a területen: a megfigyelések alapján 3 pár költése volt sikeres. A legnagyobb meglepetést a fokozottan védett batla (Plegadis falcinellus) költése okozta. Sikerült a fészkelőtelepen megfigyelni öreg és fiatal egyedeket is a költési időszakban, illetve a fiatalok kirepülését követően egy közeli táplálkozóterületen is. Ez utóbbi helyszínen az egyszerre látott legnagyobb batlacsapat 20 egyedből állt, melyből 16 példány idei madár volt.