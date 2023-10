Mesterséges intelligencia a tigrisvédelemben

A tigrisekkel foglalkozó biológusok régóta álmodoztak olyan kamerákról, amelyek képesek felismerni a vadonban járkáló tigrist, illetve az orvvadászokat, és csak ezekről készülő felvételeket küldenek meghatározott telefonokra, számítógépekre. Egy ilyen kamera az évszaktól, napszaktól, időjárástól függetlenül folyamatosan figyelhetné a tigrisek élőhelyeit, főleg azokon a helyszíneken, ahol az emberi települések közelsége miatt fennáll a tigris-ember konfliktusok veszélye, és segítene megvédeni mind az embert a tigristől, mind a tigrist az embertől.

A Clemson Egyetem számolt be az álmot valóra váltó fejlesztésről: egy mesterséges intelligencia segítségével működő kamerarendszerről, amely 2022. májusi telepítése óta öt tigris-lakta helyszínen üzemel Indiában. A kamerák akkumulátora 2500 egyedi felvétel elkészítését és továbbítását teszi lehetővé kevesebb mint 30 másodperccel a tigris (vagy az orvvadász) áthaladását követően.

Orvvadász és tigris az okos kamera felvételén. Forrás: Clemson University

A rendszer neve TrailGuard AI (ösvény-őr MI), a kihelyezésben, betanításban a Clemson Egyetem kutatói is részt vettek. Különösen fontos volt az India szívében elhelyezkedő Kanha és Pench nemzeti parkok közti terület, ahol a kamerarendszer segítségével remélnek megoldást a tigrisekkel kapcsolatos két legnagyobb problémára: az orvvadászatra és a lakossággal való konfliktusokra. E terület (a két nemzeti parkkal együtt) mintegy 500 tigrisnek ad életteret, ez az egyik legnagyobb tigrispopuláció.

A TrailGuard eszköz önmagában, illetve a vadonban kihelyezve Forrás: Clemson University

A kihelyezés és tesztelés után az egyetem szakemberei a helyieknek tartottak tanfolyamokat, megmutatták, miként tudja figyelmeztetni a tigris közelségére például a tűzifáért az erdőbe indulókat, vagy más külső, a tigrisek számára is vonzó területeken munkát végzőket. A helyiek bevonása létfontosságú ahhoz, hogy békében élhessenek egymás mellett ezek a hatalmas termetű ragadozók a közel milliós létszámú emberközösséggel. Emellett azonban a legmodernebb technológia is igencsak jól jön a helyzet megoldásában. A fejlesztést több olyan amerikai egyetem is támogatta, amelynek kabalafigurája a tigris.

Indiai vadőrök oktatása az új kamerarendszerre átálláskor. Forrás: Clemson University

Az indiai szakemberek és hatóságok is nagyra értékelik a modern technológiát. Bár még nem ennek köszönhetően, de India nemrég bejelentette, hogy az elmúlt 12 évben sikerült megdupláznia a vadon élő tigriseinek számát. Ez a 21. század elejének talán legnagyobb természetvédelmi sikertörténetei közt van! A világ tigriseinek 70 százaléka Indiában él, és ezek majdnem fele a természetvédelmi területeken kívül talál otthonra. Ezen állatok védelméért, illetve az ott élő emberek és háziállatainak védelméért hasznos egy ilyen modern kamerarendszer.

A kamera által megörökített állatok (és ember) a továbbított felvételeken Forrás: BioScience

A felvételek segítségével már tartóztattak le orvvadászokat is a Dudhwa Tigrisrezervátumban! Emellett a rendszer arra is alkalmas, hogy nemcsak a tigrist, hanem annak fő zsákmányállatait is figyelemmel kísérje, ez szintén fontos lehetőség, mivel a tigrisek létszáma attól függ, mennyi az elejthető zsákmányállat.

A TrailGuard AI kamerarendszerét Indiában gyártják, ez az első biológusok által természetvédelmi szakemberek számára tervezett mesterséges intelligenciát alkalmazó rendszer.