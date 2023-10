Az alaszkai Katmai Nemzeti Park medvéit sokan jól ismerik, a nyári időszakban webkamerákon követhető a tevékenységükről – leginkább amint lazacra vadásznak egy-egy megfelelő folyószakaszon. E nemzeti park arról (is) híres, hogy több medve él itt, mint ember.

Nyár végén, ősz elején a leghájasabbak a medvék, és ilyenkor zajlik az a közönségszavazásos verseny, a Dagadt medvék hete, amelyen a legszimpatikusabb kövér medvét kiválasztják. A versenyt a nemzeti park és a webkamerákat üzemeltető Explore közösen rendezi.

A medvék nyár elején se feltétlenül tűnnek karcsúnak, azonban a téli álom előtt igen jelentősen meg kell hízniuk. A hibernáció során se állnak le a biológiai funkcióik, csupán lelassulnak. Például a mackó szívverése az éber állapotú, percenként 40-50-ről lecsökken 8-19 -re a téli álom idején. Ekkor nem esznek, nem isznak, azonban a szervezetüknek így is naponta mintegy 4000 kilokalória energiára van szüksége. Tél végére testtömegük harmadát is elveszíthetik! Habár nem minden medve alszik téli álmot, a zord alaszkai tél rákényszeríti az ottaniakat.

Grazer nyár elején se volt girhes, de nyár végére meglehetősen kigömbölyödött Forrás: NPS

Az elmúlt években egyre népszerűbbé vált az a nőstény medve, aki az idei szavazást megnyerte: a 128-as jelű, Grazer nevű medve. Az állatot, akár sovány, akár kövér, meg lehet ismerni jellegzetesen „szőke” füleiről.

A medve 2005-ben fiatal bocsként jelent meg először a Brooks-folyó lazacfogó helyein kihelyezett webkamerák előtt, azóta a folyó egyik legprofibb és legsikeresebb lazachalászává fejlődött. Megeszi az ívás után elpusztult halat épp úgy, mint az aktívan úszókat, sőt, még éjjel se röstell halat fogni a Brooks-vízesésnél. Már két almot felnevelt sikeresen, igen jó anya, bocsait a nála nagyobb termetű hímektől is ügyesen megvédte, nem egyszer megelőző támadással nekiment akár a domináns hímnek is. Ezzel nemcsak a bocsai életét biztosította, de medvetársai körében is nagy tiszteletet vívott ki, dominanciáját akkor is megtartotta, amikor nem voltak bocsai. Egyik kimondottan nagy termetű hím, a 151-es jelű Walker rendszeresen nagy ívben elkerülte Grazert. Grazer a képességei és a kitartása miatt a Brooks-folyó legfélelmetesebb, legsikeresebb, legalkalmazkodóbb medvéjévé vált.

A második helyezett Chunk (balra) és Grazer (jobbra) Forrás: Explore.org

A Katmai Nemzeti Park ugyan a medvéiről híres, az élővilága ennél sokkal színesebb: több mint 700 növényfaj, 42 emlős, valamint számtalan madár és halfaj lakja. A Dagadt medvék hete versenye nemcsak a medvékkel, de az egész nemzeti parkkal, annak teljes ökoszisztémájával segít bárkinek, bármilyen távolságból kapcsolatot teremteni. A versenyt 2014 óta rendezik meg, azóta minden nyár végén a vadőrök összegyűjtik a legkövérebb medvék listáját, s ezek közül lehet választani. Idén összesen 1 382 783 szavazat érkezett, ebből a győztes Grazer 108 321 rajongójától kapott bizalmat. A második helyezett Chunk 23 134 szavazatottal.