A növények állapotáról 2023-ban

A Kew Gardens Királyi Botanikus Kert a világ növénytani kutatásainak központjaként évek óta rendszeresen közzé teszi felmérési eredményét arról, hogy milyen a gombák és a növények aktuális helyzete. E jelentésben számolnak be az újonnan felfedezettekről, a kihaltakról, és arról, hogy miként változott az érintett élőlénycsoportok helyzete, s miféle tudományos eredmények születtek a növénytan területén. A jelentéshez a világ 30 országa több mint 100 tudományos intézményének mintegy 200 kutatója járult hozzá a munkájával.

Gyönyörű hibiszkusz, Hibiscus hareyae, amelyre 2020-ban bukkantak Tanzániában, egy tengerpart közeli bozótosban. A faj veszélyeztetett státusú, de szépsége miatt kertészeti értéke is van. Forrás: Kew Gardens

Nézzük a számokat!

a világon jelen tudásunk szerint 350 386 edényes növény él (leegyszerűsítve: edényes növény minden növény, ami nem moha)

évente átlag 2500 új növényfajt írnak le a tudomány számára

a gombák birodalmának fajszáma 2,5 millióig is terjedhet, ennek legalább a 90 százaléka még felfedezésre vár, ha a jelen tempóval folytatódik ezek feltárása, 750-1000 évre lesz még szükség

2020 óta 8600 új növényt és 10200 gombát fedeztek fel és írtak le a tudomány számára

átlagosan 16 év telik el egy trópusi növényfaj első megpillantása és hivatalos nevének bejegyzése (tudományos leírása) között, ez sajnos nagyon sok idő, ez alatt a faj védtelen

nagyon sok faj, mire nevet kaphat, a kihaláshoz is igen közel kerül

még Európában is fedeznek fel új fajokat, például 2020-ban Nagy Britanniában 6 új gombafajra bukkantak, egyikre a londoni Heathrow reptéren

221 399 olyan növényfaj van, amely csakis egyetlen országban él, vagyis endemikus, ebben élenjárók Brazília (20131 faj), Ausztrália (18714 faj) és Kína (15610 faj)



Cortinarius heatherae, egy 2020-ban leírt pókhálósgomba-faj. Egészen elképesztő, hogy a nagy forgalmú reptér területén fedezték fel az eddig ismeretlen gombafajt! Forrás: Kew Gardens / Andy Overall

A kutatók felmérték a növények biológiai sokféleségének eloszlását is. Bár nagyjából ismert volt, hogy a trópusok a leginkább fajgazdag helyek, de most számszerűsíteni is sikerült, mennyire. Talán jól érzékelteti a helyzetet, hogy míg az észak-európai erdőségek fái teszik ki e régió biomasszájának (élő növényi tömegének) 80 százalékát, a fajok sokféleségének pusztán 3 százalékát jelentik e fák. Összefüggésekre is fény derült, például arra, hogy miért Afrikában élnek a nagyobb termésű pálmafélék: ezért egyrészt a kontinens korábbi éghajlata, másrészt az ott élt és élő nagy termetű növényevő (megafauna) is felelős.

A Hengduan-hegység elképesztően változatos élőhely, hatalmas fajgazdagsággal. Forrás: Pixabay

Megkeresték a biodiverzitási forrópontokat is, vagyis azokat a helyeket, ahol a legtöbb faj él. Ilyen hely például a kínai Hengduan-hegység, ahol több mint 12800 növényfajt ismerünk, szemben az európai Alpokkal, amelynek csupán 4000 növényfaja van. Ez annak tudható be, hogy a kínai hegyek sok szempontból sokszínűbb élőhelyet biztosítanak, beleértve a kőzettípusokat, a klímát, és a fajok közti kapcsolatrendszert is. A forrópontokon túl a kutatók által csak sötétpontoknak nevezett helyeket is feltárták: ezek azok, ahol a környezet tulajdonságai alapján sejthetően igen sokféle növény él, ám ezeknek csak egy egészen kis részét sikerült eddig feltárni, a tudomány számára leírni. E helyeken élnek a leginkább veszélyeztetett fajok – azok, amelyek könnyen lehet, hogy kihalnak, mielőtt felfedeznénk őket. Ide tartozik számos dél-amerikai (pl. Columbia), trópusi ázsiai (Új-Guinea) helyszín, de például Irán, Dél-Afrika és Madagaszkár is. Összesen 32 ilyen helyszínt azonosítottak.

Az Echium wildpretii nevű kígyószisz-faj a Kanári-szigetek endemikus és ikonikus növénye, amelynek legfőbb élőhelye a Teide vulkán környezete. A virág hatalmas, akár 3 méteres magasságot is elér, ékes tájképi elem. Forrás: inaturalist

Egyúttal elkészült az orchideafélék teljes családfája is, ami nem volt kis feladat: ma mintegy 30 ezer orchidea él a bolygónkon, s ennek során az is kiderült, hogy ez a hatalmas növénycsalád kb. 83 millió éve jöhetett létre. Hasonló felmérést végeztek a fűfélékkel is (ahova a gabonáink is tartoznak).

A hatalmas munka legfontosabb megállapítása, hogy még több munkára van szükség ahhoz, hogy esélyünk legyen megőrizni ezt a hatalmas gazdagságot.