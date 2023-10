Nyári hőstressz kínozta a korallokat

2023-ban hónapokon keresztül rekord meleg volt az óceánok vize, és nem csupán a rákapcsolt El Nino által érintett régióban. Kuba, Florida és a Bahamák térsége is extra meleg tengervíz-hőmérséklettől szenvedett, ezzel pedig az ott élő korallok is – számolt be az Earth Observatory.

A korallok számára egy szűkös hőmérsékleti tartomány az optimális, ha túl hideg, vagy túl meleg a víz, nem élnek meg benne. A korallfehéredést jól ismerjük, sajnos, ekkor a korallokat elhagyják a velük szimbiózisban élő algák. Ez történt például a Florida Keys szigeteinek korallzátonyain, amint azt a megfigyeléseket végző búvárok jelentették. Soha korábban nem látott kárt szenvedtek el az itteni korallok, a NOAA felmérései szerint.

A korallokat érő stresszhatásokat műholdról is fel lehet mérni. Ehhez nem pusztán magát az aktuális tengervíz-hőmérsékletet vizsgálják, hanem azt is, hogy hogyan halmozódik ez a meleg. Ezen adat segítségével lehet kiszámítani a korallokra nehezedő hőstresszt, amit külön számértékkel jellemeznek. A 4-es értékű hőstressznél jelentőssé válik a korallfehéredés, a 8-as értékűnél már egészen széles körben tapasztalható – augusztus közepén már nagy területen meghaladta ezt az értéket a hőstressz. A felhalmozott hőstressz a mérések szerint 2023 szeptemberére minden korábbi rekordnál háromszor nagyobb volt, lásd a fentebbi videóban.

Egy búvár végez felmérést Florida déli részén a korallfehéredés mértékéről. Forrás: NOAA AOML

A korallfehéredés jeleit egyes helyeken már júliusban felfedezték. Augusztus végén az Idalia nevű hurrikán ugyan lehűtötte kissé a tengert, de csak ideiglenesen. Október közepén még tart a korallfehéredés, Floridában most kissé javult a helyzet, de Kuba és a Bahamák környezetének koralljai a legsúlyosabb eseményt élik át, és feltehetően nagy mértékű pusztulással is jár ez.