Melegkedvelő, különös alakú sáska

A sisakos sáska onnan kapta a nevét, hogy feje erősen megnyúlt, ami egyedi külsőt kölcsönöz ennek az egyenesszárnyúnak. Különleges fejformája mellett döbbenetesen levélszerű csápjai is segítik az álcázást, ahogy nyújtott teste és lábai is. Zöld és barna egyedeivel is találkozhatunk, színei a még élő, illetve már kiszáradóban lévő növényzetben tovább nehezítik a rovar megpillantását. Sáska létére nem ciripel ugyan, de röptében halk kereplésszerű hangot ad. Miután megismerjük ezt a hangot, az állat megpillantása nélkül is észrevesszük majd itt-ott a jelenlétét.

Sisakos sáska Forrás: Pribéli Levente

A sisakos sáska melegkedvelő faj, az utóbbi években egyre több helyen látni hazánkban. Bár klasszikus élőhelye a száraz gyep, esetenként lucernásban vagy gyomosabb területeken, útszegélyeken is elénk kerülhet. A megfelelően megvalósított legeltetés előnyös a sisakos sáskáknak.

Sisakos sáska Forrás: Pribéli Levente

Védett rovar, pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 50 000 Ft.