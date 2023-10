2023. október asztrofotója: A Lagúna-köd

A Lagúna-köd egy sűrű hidrogén-köd, amelyet 1654-ben az olasz csillagász, Giovanni Hodierna fedezett fel. A Földtől 5200 fényévre helyezkedik el: a Nyilas csillagképben található, és Magyarországról is megfigyelhető, de csak alig emelkedik a horizont fölé. A ködösség előtt látható az NGC 6530 katalógusszámú nyílthalmaz. A környező csillagok sugárzása a ködöt alkotó hidrogént fénykibocsátásra gerjeszti, amely szabad szemmel piros-rózsaszínes színben látható. Ez egyben egy csillagkeletkezési régió is: a Lagúna-köd sűrű hidrogénfelhőiből tehát új csillagok születnek. Számos sűrű sötét porköd is megfigyelhető a felvételen, amelyek kitakarják a mögöttük lévő fénylő hidrogéngázt.

Forrás: Kardos Zsolt