Mezei hörcsögöket telepítenek vissza Elzász földjére

A hazánkban is védett mezei hörcsög (Cricetus cricetus) bájos rágcsáló, a hörcsögök közt a legnagyobb termetű, kb. tengerimalac méretű állat, a kedvencként tartott aranyhörcsögöknél nemcsak nagyobb, de jóval hosszabb élettartamú is, akár a 8. életévét is megérheti. Közép-Ázsia füves térségeitől egészen Nyugat-Európáig élnek állományai. Föld alatti járatrendszert épít, ebben lakik, éjjelente jár élelmet gyűjteni, amelyet a járatai kamráiban tárol. Élelme vegyes, ugyanúgy megfogja a csigát, gilisztát vagy a rovarokat, ahogy növényi élelmet is fogyaszt – ez utóbbi miatt vált a gazdálkodók számára első számú közellenséggé.

Hazánkban, bár nincsenek pontos elterjedési adatok róla, egyes helyeken olyan gyakoriságú, hogy védett volta ellenére is irtják. A mélyműveléses talajú mezőgazdálkodás azonban lehetetlenné teszi számára az életet, emiatt kapott védettséget nálunk is, természetvédelmi értéke 25 000 forint. Hazánk nyugati-délnyugati feléről már eltűnt a faj, ám az ország északkeleti részén rengeteg él belőle.

Bájos volta ellenére az elmúlt 5 évtizedben egész Európában rendkívüli módon megritkult, állománya háromnegyed része eltűnt, az állat a súlyosan veszélyeztetett természetvédelmi besorolásba került néhány éve. A francia Elzász területén még az átlagosnál is rosszabb a helyzetük, a mezőgazdaság, az élőhelyvesztés, az urbanizáció és számos hasonló körbe sorolható ok miatt. A természetvédelmi szervezetek a helyi gazdálkodókkal együttműködve hörcsögtelepítési akcióba fogtak, amelynek során igyekeznek helyreállítani az állományt.

Kísérleti szántó a Strasbourg közelében lévő Ittenheim határában, ahol különféle terményekkel kísérleteznek: vajon melyik a legmegfelelőbb a hörcsög számára? Forrás: Nicolas Busser / IPHC / CNRS Images A nyári alkonyokon heti egy alkalommal élvefogó csapdákat helyeznek ki a területre, ezek segítségével ellenőrzik a terület hörcsögállományát. Megszámlálják őket és felmérik egészségi állapotukat. Forrás: Nicolas Busser / IPHC / CNRS Images

A nagy forgalmú üregbejárathoz több csapdát is kitesznek. Az egyes bejáratoknál kamera is működik, a hörcsögöket pedig mikrocsippel is megjelölték, így biztosan meg lehet őket különböztetni. A csipet a bejárat körül látható fehér gyűrűben lévő antenna olvassa ki, ahogy az állat áthalad a bejáraton. Forrás: Nicolas Busser / IPHC / CNRS Images

A hörcsögöket ízletes zöldségekkel csalják az élvefogó csapdába. Az elfogásuk után minden alkalommal megmérik őket, feljegyzik általános állapotukat is. Ezzel az egészségükre és a szaporodási státuszukra is fény derül. A vizsgálatuk után az állatkát elengedik. Forrás: Nicolas Busser / IPHC / CNRS Images

A visszatelepítés előtt a szakemberek a célterületen igyekeznek zajhatásokkal elhajtani a közelben lévő ragadozókat, leginkább az ölyvek és a rókák jelentenek veszélyt a rágcsálóra. Forrás: Nicolas Busser / IPHC / CNRS Images

A hörcsögöket egyesével helyezik kis dobozokba a szállításhoz, mivel magányosan élő állatok, és ellenségesek a fajtársaikkal szemben. A hörcsögöket Geispolsheim közelében engedik el, ahol egy gazdálkodó direkt a nekik kedvező növényekkel vetette be a területet. Forrás: Nicolas Busser / IPHC / CNRS Images

Az állatok számára előfúrt üregeket készítenek, ahova gyorsan bebújhatnak a szállítódobozból. Ezek az üregek abban nyújtanak segítséget nekik, hogy védett helyre bújhassanak a ragadozók elől addig is, míg a végleges otthonukat ki nem ássák maguknak. Forrás: Nicolas Busser / IPHC / CNRS Images

Egy szabadon engedett hörcsög les kifelé az előfúrt üreg bejáratánál. Az üreg kb. 1 méter mély, ezen könnyedén ki-be járhat. A szántón számára értékes tápanyagokat adó növények teremnek, amelyekből a téli raktárkészletét is fel tudja majd tölteni. Forrás: Nicolas Busser / IPHC / CNRS Images