A 2023-as Év természetfotóiból válogattunk

2023. november 7-én tartották az idei Év természetfotósa pályázat díjátadóját, a kiállítás megnyitóját és a fotóalbum bemutatóját a Magyar Természettudományi Múzeumban. A tárlat 2024. január 30-ig tekinthető meg. A fődíjat idén is Daróczi Csaba nyerte el, az Év ifjú természetfotósa pedig Őrsi Ákos lett.

A díjazott fotók közül válogattunk néhányat, a képek készítésnek történetét maguk a fotográfusok mesélik el.

Magasugrás. A fotó az Év természetfotója díjat nyerte el. Forrás: Moldován ZsolT

„A kép tavaly júniusban készült, egyik kedvenc fotós helyszínemen, a romániai Csernát határában levő, a falubeliek által csak rókalyukaknak nevezett mezei tisztáson. Építettünk egy saját kis lest jó néhány éve, hogy majd gyurgyalagokat fotózunk nászidőszakban. Délutánonként, munka után utam egyenesen oda vezetett egy jó kép (és rengeteg maradandó élmény) reményében. A madarakkal párhuzamosan az ott élő rókacsalád életét is figyelemmel kísértem. Leshelynek a kép elkészítése előtti délután a löszfal melletti tisztást választottam, onnan figyelve a horizonton játszadozó rókakölyköket. Amíg anyjuk vadászni volt, a kicsik önfeledten játszottak a kotorék környékén. A kölykök júliustól követik a felnőtt rókát, ettől kezdve tanulják meg a vadászat fortélyait, majd ősszel elválnak anyjuktól. Mondhatnám, hogy a véletlen műve a kép, de nem hiszek a véletlenekben, talán ezért is volt a rókán a fókusz, az ujjam az exponáló gombon, s a szemem pedig a gép keresőjében az ugrás pillanata előtt. Boldogságom hatványozta, hogy a cserebogarak tömeges rajzása is segítségemre volt, hiszen a kis szárnyas lény is főszereplője lett a képnek. Olyan pillanatot kaptam el, amit addig még szabad szemmel sem láttam” – tudtuk meg Moldován Zsolttól.

Technikai adatok: Gépváz: EOS R6

Objektív: Canon EF 600 mm, f/4 L IS III USM

Expozíciós adatok: ISO 800, f/4,0, 1/400 s

Lombkorona lakó. „Az állatok szemtől szemben” kategória, 1. díjazottja. Forrás: Potyó Imre

„Egy védett, rejtett életmódú kisemlős, a nagy pele surran tipikus élőhelyén, a hegyvidéki sűrű erdőben, itt éppen 5 méter magasan a lombsátorban. Az éjszakai életmódot folytató bozontos farkú rágcsáló hatalmas fekete szemével és méretes bajszával tájékozódik. Szinte sosem ereszkedik le a talajra: odafent a baglyok és a többi éjszakai ragadozó ellen védelmet nyújtó sűrű lombsátor védelmében egyensúlyozik vagy éppen szökken a gyümölcsökből, makkokból álló tápláléka után, sötétedéstől pirkadatig. Nappal rendszerint egy madárodúban húzza a lóbőrt. Megfigyelése rejtett életmódja miatt nehézkes, legtöbbször csak hangja árulja el jelenlétét. Fotózásuk odafent a magasban egészen komoly felkészültséget, türelmet és technikát igényel. Itt éppen esti felfedezőútja közben a fatörzsre rögzített fényképezőgépem felé közelít. A halszemoptika frontlencséje előtt negyven centiméterrel jár, amikor az ágra telepített automatizált fénysorompórendszer infravörös fényét hirtelen megszakítja. A vakuk megelevenednek, exponál a gép: villog az erdő, a gombszemű kisemlős pedig tovább mozog. Mivel a pele éjjelenete csak néhány alkalommal látogatott meg, ezért 16 estén volt kint a felszerelésem, így néha sikerült izgalmas vagy esztétikus pillanatokat is rögzítenem a Börzsönyben” – mondta Potyó Imre.

Technikai adatok: Gépváz: Nikon D7200

Objektív: Nikon AF 10,5 mm f/2,8G IF ED Fisheye

Expozíciós adatok: ISO 1600, 10,5 mm, f/14, 1/40 s

Egyéb eszközök: vakuk

Mesél az erdő. „Állatok és környezetük” kategória, első díjazottja és a Magyar Fotóművészek Szövetsége (MFSZ) különdíjasa. Forrás: Daróczi Csaba

„A kép a kiskőrösi Szücsi erdőben készült. Ez főleg éger fákból álló láperdő. Némelyik fa tövében megfigyelhető egy öblösödés, amiben sokszor a víz is megmarad. Kíváncsiságból beletettem az egyikbe a kamerámat, és láttam hogy nagyon szép kompozíciót formál. Mivel magában elég egyszerű látvány volt, a téli időszakban odaszoktattam madarak is odaszoktak. Sok-sok próbálkozás után sikerült a megfelelő pozícióban lefényképezni az átrepülő cinegét” – meséli Daróczi Csaba.

Technikai adatok: Gépváz: GoPro GoPro HERO11 Black

Objektív: 2,5/15

Expozíciós adatok: ISO 793, 15 mm, f/2,5, 1/2000 s

Az Orion a Monte Paterno csipkéi felett című fotó az Uniqball Világjáró különdíját kapta meg. Forrás: Takács Gábor

„Kis csapatunk a szeptember végi napokban érkezett a 2450 méter magasan fekvő Locatelli menedékházba. Felkapaszkodtunk az olaszországi Sasso di Sesto 2539 méter magas platójára, hogy a naplemente színjátékát, majd a Tejút függőleges ívét fotózzuk a Dolomitok emblematikus csúcsaival. A műsor azonban félbeszakadt, mivel az alkonyi napot elfedő felhőkből váratlanul heves vihar csapott le ránk. Visszatértünk a menedékházba, és az ég heves zengése mellett aludni próbáltunk. Egyszer csak arra ébredtem, hogy a kinti vihar zaját elnyomta az útitársak változatos horkolása. Az ablakon kitekintve a távolodó felhők helyén hihetetlenül fényesen ragyogtak fel a csillagok. Fel kell érni a hegyre gyorsan ezt megfotózni! Próbáltam lelket verni a társaimba, de néhány felém hajított bakancs egyértelművé tette, hogy ez a csoda csak énrám vár. Félúton felfelé a sáros, csúszós ösvényen, délkeleti irányban a Piani-tavak és a mögöttük magasodó Monte Paterno látványa megállásra késztettek. A távoli csúcsokat az éjszakai vihar nyomán porcukor szerűen vékony friss hó díszítette. A hegy legszebb csipkéi felett ott ragyogott a létező legfényesebb csillag, a Szíriusz, míg jobbra felette a látványos Orion csillagkép. A hajnali szürkület előtt, csillagászati éjszaka utolsó negyed órájában sikerült mindezt megörökítenem, 04:40-kor. Ez volt az első olyan éjszakai fényképem, melynek borotva élességét az általam éppen kifejlesztett, majd gyártott „Focus On Stars” eszköz garantálta – tudtuk meg Takács Gábortól.”

Technikai adatok: Gépváz: Canon EOS 6D

Objektív: Sigma Art DG HSM 2,8/14-24

Expozíciós adatok: ISO 12 800, 16 mm, f/2,8, 20 s

A magas ISO miatti zaj minimalizálása érdekében egymásra halmozott azonos expozíciók átlaga.

Esti séta című fotó „Az állatok szemtől szemben”, kategóriában dicséretre méltó elismerést kapott. Forrás: Kaszás Norbert

„Egy nyár eleji esti fotózásom alkalmával nagy szerencsém volt, ugyanis nemrég kikelt kis imádkozó sáskákat (Mantis religiosa) találtam. Az ekkor alig 1,5 centiméteres lárvák kifejléssel fejlődnek és többszöri vedlés után érik el a kifejlett, imágó állapotukat. Többször fotóztam már imádkozó sáskát, de ilyen kicsiket még nem. Így hosszú időre belemerültem a fotózásukba és közben be is sötétedett. Ekkor készült el ez a kép is” – mesélte a történetet Kaszás Norbert.

Technikai adatok: Gépváz: Canon EOS 90D

Objektív: Canon EF 100 mm f/2,8 USM Macro

Expozíciós adatok: ISO 400, 100 mm, f/13, 1/8 s.

Írta: Bajomi Bálint, bajomi.eu – http://bajomi.eu/