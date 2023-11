Sörnyitó alakú egy bogár ivarszerve

A Koppenhágai Egyetem szakemberei egy dél-amerikai holyvafélét neveztek el a dán sörgyáróriásról, mivel a bogár nemi szerve sörnyitóra emlékeztette őket. A Loncovilius carlsbergi elnevezés persze nem csupán a hideg italnak köszönhetően született: a sörgyár tulajdonosai által fenntartott Carlsberg Alapítvány már évek óta támogatta a természet megismerését célzó kutatásokat. Expedíciókat finanszíroztak, felszerelést vásároltak a Dán Természettudományi Múzeumnak, amelyeket a kutatások során használhattak a szakemberek, ezzel az alapítvány már eddig is hozzájárult új fajok felfedezéséhez.

A hat most azonosított holyva Argentína és Chile területén honos, mindannyian a Loncovilius nembe tartoznak, síkvidéki területtől közepesen magas, kb. 2000 méterig terjedő hegyi környezetben élnek. Az állatok alig egy centisek, és mindannyian virágokon élnek. A holyvákról általánosságban az mondható el ezzel szemben, hogy a talajon, az avar közt, gombákon, vagy fák kérge alatt kutatnak élelem után, így a most felfedezett fajokat a szakemberek igen különlegesnek tartják.

Kimondottan szép ez a holyva, a Loncovilius edwardsianus nevű faj képviselője, amelyet szintén most azonosítottak és neveztek el a dán szakemberek. Az állat Chile mérsékelt övi erdőjében él, a Chiloé Nemzeti Parkban. Forrás: University of Copenhagen / Matías Gargiulo

„Valószínűnek tartjuk, hogy igen fontos szerepük lehet az ökoszisztémában. Emiatt is aggasztó, hogy szinte semmit se tudunk ezekről a bogarakról, holott könnyen észrevehetőek, sőt, néhányuk kimondottan szép is. Sajnos könnyen előfordulhat, ahogy az efféle fajok még a felfedezésük előtt kipusztulnak” – magyarázta Josh Jenkins Shaw, a kutatás egyik résztvevője. A kutatók szerint a klímaváltozás bolygónk más élőlényei mellett e bogarakra is súlyos veszélyt jelent, az élőhelyük fele eltűnhet 2060-ra.

Bolygónk elképzelhetetlen biodiverzitási krízishelyzetben van, naponta akár 150 faj is kihalhat. Mindeközben a a fajok elsöprő többségét még nem is ismerjük, egyes számítások szerint akár 85 százalék is lehet azon fajok száma, amelynek még nincs neve és tudományos leírása. Emiatt rengeteg fajt el is veszítünk azelőtt, hogy esélyünk lett volna megismerni. Az, hogy egy faj a tudományos nevét és hivatalos leírását megkapja, a védelme miatt fontos, hisz ismeretlenül nem kerülhet be például a védett fajokat tartalmazó törvényekbe sem.

A Loncovilius carlsbergi nevezett ivarszerve – az oldalnézeti képe (fenn) emlékeztette, joggal, sörnyitóra a kutatókat. Az ízeltlábúak körében az ivarszervek mikroszkópos vizsgálata nagyon sok esetben perdöntő lehet egy faj meghatározásában, emiatt jegyzik fel alaposan e jellemzőket. Forrás: University of Copenhagen

A kutatók abban bíznak, hogy a most felfedezett holyva sörnyitó alakú pénisze talán kelt némi plusz érdeklődést a rovarok iránt. A kutatók emiatt el is készíttették a holyva ivarszervének nagyított mását acélból, és bizony valóban ki lehet vele bontani egy sörös üveget!

„Fontos, hogy még mielőtt túl késő volna, felismerjük, milyen rendkívül sok faj vár még felfedezésre. Szeretnénk elérni, hogy az emberek beszéljenek a bolygónk élőlényeit fenyegető krízisről! A tanulást és a tudatosságot is elősegítheti egy könnyed beszélgetés, amelyet egy sör mellett folytatunk” – magyarázta Aslak Kappel Hansen a kutatás résztvevője.

Ilyennek képzelik el a kutatók a készülő sörnyitót, amely a holyva nevét is magán viseli. Forrás: Mads Krabbe Sørensen

A dán szakemberek most a holyva ihlette sörnyitó tömeggyártásán dolgoznak, így remélhetőleg a bogárrajongók számára hamarosan hozzáférhető is lesz majd.