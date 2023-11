Vadállatok és természeti katasztrófák

Amikor egy természeti katasztrófáról látunk tudósítást, a legtöbbször természetesen az embert érintő hatásokról van szó, időnként azonban megjelennek menekülő állatokat bemutató felvételek is. A Princeton Egyetem számolt be arról a kutatásról, amelyben az állatok túléléséről, az ezt befolyásoló tényezőkről folytattak vizsgálatokat a mozambiki Gorongosa Nemzeti Parkban. A területet az Idai nevű trópusi ciklon katasztrofális árvizekkel érte el 2019 májusában, a nemzeti park pedig mérte, vizsgálta és detektálta a hatásait. Ehhez részben az állatokra felhelyezett nyomkövetős nyakörvekből, részint pedig a parkban kihelyezett kamerákból és más műszerekből nyerték ki az adatokat. A vadökológusoknak ez abszolút tökéletes alkalom volt, hogy valós helyzetben lássák, mi is segítheti az állatok túlélését.

Egy nyala antilop egészségi állapotát vizsgálják Forrás: Robert M. Pringle, Princeton University

„Ez volt az első alkalom, hogy egy nagy emlősközösség sorsát valós időben követni tudtuk egy természeti katasztrófa során” – mondta el Robert Pringle, a kutatás résztvevője, aki a viharciklon idején a helyszínen volt. A kutatók végigkövették a ciklon érkezését, ezzel a vízszint változásait. Egyes állatoknak sikerült elmenekülni, másoknak nem. Korábbi adatokat is felhasználva született aztán meg az eredmény, amely alapján a park vezetői a valószínűleg itt is gyakoribbá váló viharokra jobban fel tudnak majd készülni.

A ciklon érkezésekor még zöld, füves terület várta az éhes állatokat. Forrás: Piotr Naskrecki

Az előző képnél egy nappal később már jelentős mennyiségű víz állt a területen. Forrás: Piotr Naskrecki

A harmadik napon már nyoma sincs a rétnek, tó alakult ki a helyén. Forrás: Piotr Naskrecki

Úgy tűnik, hogy a túlélés leginkább az állatok méretével függött össze. Az aprócska, agár méretű oribi, és a kissé nagyobb nádi antilop állományának a fele elpusztult. A 8 GPS jeladót viselő bozótantilopból 5 élte túl a ciklont, de egyébként a faj mindössze 4 százalékot veszített.

A Gorongosa állatai méretük szerint osztályozva Forrás: Princeton University

A mért adatokból kiderült, hogy a bozótantilopok olyan magaslatokat, halmokat kerestek, amik kiemelkedtek a vízből – még a termeszvárakat is megmászták. Egyik állat nyakörvének adatai azt mutatták, hogy az állat a víz által körbezárt dombocskákon, egyikről a másikra ugrálva haladt a távolabbi, magasabban elhelyezkedő erdő felé.

Az oribi akkora, mint egy agár. Forrás: inaturalist

A négy legnagyobb nyakörves növényevő (nyala antilop, nagy kudu, fekete lóantilop és elefánt) állománya egyetlen egyedet se veszített.

A nagyobb termet nemcsak abban volt előnyös, hogy így el tudtak szaladni a víz elől a vadállatok, hanem abban is, hogy a hosszan tartó árvíz utáni éhínséggel könnyebben megbirkóztak a tartalékaiknak köszönhetően. A kis termetű állatoknak nincs annyi hájuk, hogy azon élve kivárják, míg a kipusztult fű újra kihajt. Egy korábbi kutatásban ugyanilyen eredményre jutottak a Bahamákon élő pókok és gyíkok vizsgálatával – ott is a nagyobb termetűeket sújtotta kevésbé a szigetekre lecsapó hurrikán.

Egy nagyon sovány pávián a faágon ülve várja, hogy vége legyen az áradásnak. Forrás: Princeton University / Jen Guyton

A Gorongosa ragadozói számára nem jelentett problémát a ciklon, sőt, még profitáltak is abból, hogy a zsákmányállatok kisebb helyre szorultak vissza.

A kutatók az eredményeik alapján azt javasolják a különféle természet- és vadvédelmi szervezeteknek, hogy a hasonló katasztrófák előtt még időben menekítsék ki a kisebb termetű állatokat.