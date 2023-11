A termesz kimondottan csemege a csimpánz számára

A Frontiers in Ecology and Evolution folyóiratban számolt be felfedezéséről egy nemzetközi kutatócsoport: úgy tűnik, a csimpánzok számára különleges csemege a termesz, nem pedig szükségeleség. Goodall megfigyelése volt az első olyan eset, amikor az emberen kívül más élőlénynél is eszközhasználatra derült fény, így a termeszt pecázó csimpánzok azóta is különleges figyelmet kapnak, ám ennek ellenére is számos kérdés van még ezzel kapcsolatban. Vajon az eltérő körülmények és lehetőségek miatt használnak más eszközöket az egyes csimpánzközösségek, vagy más oka van? Ahhoz, hogy ez kiderüljön, először a termeszeket kellett megérteni, a kutatás a Frontiers in kiadóvállalat ismertette.

Vannak olyan, nedves helyen élő csimpánzközösségek, amelyek egész évben pecáznak termeszt, azonban a legtöbben az esős évszak elején folyamodnak ehhez az élelemforráshoz. Felmerült, hogy esetleg a jobb eszközök más közösségeket is hozzásegíthetnének az egész éves termeszlakomához, de az új kutatásban arra jutottak a szakemberek, hogy távolról se ez a helyzet.

Kameracsapdás felvétel a termeszvárakat felkereső ragadozókról. Forrás: Frontiers in Ecology and Evolution

A tanzániai Issa-völgy csimpánzai voltak a vizsgálatok alanyai, a kutatók meteorológiai adatokat gyűjtöttek, s emellett 13, termeszvárakhoz kihelyezett kameracsapda felvételeit vizsgálták át. Emellett maguk is megpróbálkoztak a termeszpecával, a csimpánzok eszközeihez hasonlóval, és feljegyezték az eredményeket. A saját próbálkozások arra is rámutattak, hogy a csimpánzok technikája nem is olyan egyszerű, mint amilyennek ránézésre tűnik.

A vizsgálatokból a kutatók arra jutottak, hogy a termeszekre az esős évszak elején lehet a leghatékonyabban pecázni: a megfigyelt 1924 próbálkozásból 363 volt sikeres, és ezek zöme az eső kezdetétől addig zajlott, amíg a csapadék mennyisége el nem érte a 200 millimétert, eztán szinte semmit se sikerült fogni. Ennek az az egyszerű oka, hogy a termeszek aktivitása 50-200 milliméter csapadék közt a legnagyobb, utána lecsökken. A termeszek rajzása kizárólag az esős évszakban zajlott, ám 400 mm csapadék után leállt.

A kutatók maguk is megpróbálkoztak a termeszek kipecázásával… Forrás: Frontiers in

A csimpánzok a rajzó termeszvárakat felkereső ragadozók körében a leggyakoribbak voltak, és a legtöbbször már az eszközükkel együtt jöttek. Azonban nem kényszerből tették ezt! A csapadék érkeztével az Issa-völgy lakói dúskálnak az élelemben, ilyenkor a legbőségesebb a kínálat, így egyáltalán nem szorulnak rá a leleményes úton megszerezhető termeszekre.

A kutatók a kamerák felvételeinek elemzését tovább folytatják, mert még azt is szeretnék kideríteni, hogy vajon az évszakhoz igazítják-e a csimpánzok a viselkedésüket.