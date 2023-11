Leguánok inváziója Thaiföldön

Nem kell bemutatni itthon se, hogy mi történik a megunt házi kedvencekkel, hisz lassan gyakrabban látni ékszerteknőst a tavainkban, mint az őshonos mocsári teknőst. Amelyik vadállatból házi kedvenc lesz, az a globális állatkereskedelemben előbb-utóbb talál majd olyan helyszínt, ahol megélhet emberi segítség nélkül is, nem ritkán igen súlyos károkat okozva az őshonos élővilágban.

Hasonló a helyzet most Thaiföldön is, ahol a kiszabadult kedvencek ezúttal a latin-amerikai leguánok, számolt be a Phys.org.

A thaiföldi Természeti Erőforrások Minisztériumához tartozó Nemzeti Parki, Növény- és Vadvédelmi Ügynökség 2023. november 21-én bejelentette, hogy 134 elszabadult (vagy szándékosan elhagyott) leguánt fogtak be az ország középső részén, Nikhom Phatthana területén, Lopburi tartományban. További 29 egyedet más régiókban fogtak be, az összes állatot vadvédelmi központban helyezték el.

A nagy termetű, a másfél méteres testhosszt is elérő növényevő gyíkok a helyi élővilágot és a farmokat is veszélyeztetik. Emellett az állat gyakran hordozza bőrén a szalmonella baktériumát is, ami további problémát jelenthet a lakosság számára, ha megfogják őket.

A hatóság mintegy 3600 leguánról tud, amelyek gazdáikkal élnek az ország 61 tartományában. Korábban már betiltották az állatfaj importját, környezetvédelmi okból, a tilalmat megszegők 10 éves börtönbüntetésre számíthatnak. A törvények szerint az állatok szabadba kiengedése (elhagyása) fél év börtönnel és 50 ezer baht (kb. 500 ezer forint) pénzbírsággal is jár. Az ügynökség azt ígérte, ha egy tulajdonos megunja a leguánját, értesítse őket, és ők majd gondoskodnak annak további sorsáról, s emellett egy telefonvonalat is fenntart, ahol bárki bejelentheti, ha szabadon járkáló leguánt lát.