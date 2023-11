A tengerek napraforgója egy állat

A növények, amelyek a fotoszintézis révén jutnak energiához, észszerű okból követik a napfényt, azonban, amint arról a brit Tengerbiológiai Társaság beszámolt, egy tengeri állat is ezt teszi. A heliotropizmusnak nevezett jelenség a tengerirózsa esetében abban nyilvánul meg, hogy karjait a fény felé fordítja és ebben a pózban tartja. Reggel kelet felé fordulva, alkonyatkor nyugatra nézve teszik ezt, nap közben pedig felfelé, a Nap égi útját követve. Hasonló jelenséget eddig csak növényeknél lehetett látni.

Dr Vengamanaidu Modepalli, a kutatás vezetője véletlenül vette észre a jelenséget, amikor munkába menet elsétált a tengerirózsák akváriuma mellett, az tűnt fel neki, hogy az összes tengerirózsa egy ablakon beáradó fénypászma felé tartotta a karjait. „Amikor becsuktam az ablak spalettáját, a tengerirózsák rögtön abbahagyták ezt a viselkedést, s amikor újra kinyitottam, ismét elkezdték a karjaikat a napfény irányába nyújtani.” Ez a véletlen megfigyelés indította útjára a kutatást, az érdekes megfigyelésről és kísérletekről egyelőre preprintként olvashatunk, ellenőrzött folyóirati megjelése még nem volt.

Egy irányba „néző” tengerirózsák Forrás: MBA

A tengerirózsa ragadozó állat, a korallok és a medúzák közeli rokona. Általában a tengeraljzathoz tapadva állnak, és planktont vagy apró halakat fognak meg a karjaik segítségével. A korallokhoz hasonlóan egyes tengerirózsák a testükben velük szimbiózisban élő egysejtűek (ez esetben a Symbiodinium nevű dinoflagelláta) is vannak, és ezek látják el őket cukrokkal. Az Anemonia viridis nevű tengerirózsát az Atlanti-óceán keleti felében és a Földközi-tengerben lehet megtalálni, karjaik vagy szürkés-barnák, vagy zöldek, és a végeik lilásak.

A kutatók különböző körülmények közepette végeztek megfigyeléseket az állatokon, rögzítették a fényt követő magatartásukat, és még azt is kiderítették, mi lehet ennek az oka. Megfigyelték e viselkedésüket mind a laborban, akváriumban tartott, mind pedig a természetes élőhelyükön, szabadon élő állatokon egyaránt.

Valószínűsítették a kutatók, hogy a jelenségnek a tengerirózsa fotoszintetizáló alga szimbiontájához lehet köze. Ezért végeztek vizsgálatokat „kifehéredett”, vagyis az algájától megszabadult tengerirózsákkal, meg olyanokkal is, amelyekbe a fotoszintézist gátló anyagot juttattak. Az így kezelt állatok egyike se követte a fényt! Ez azt jelezte a kutatóknak, hogy a szimbiontáknak igen fontos szerepük van a fénykövetésben e tengerirózsa esetében.

Az is kiderült, hogy a karjaik ide-oda állítása révén a tengerirózsa képes akár 40 százalékkal is csökkenteni az őt érő fény mennyiségén. Ez arra utalhat, hogy a heliotropizmus az esetükben azt a célt szolgálja, hogy elkerüljék a túlzott napfény káros hatását. E képesség lehetővé tette e tengerirózsa számára, hogy különféle környezeti viszonyok közt is megélhessen.