A világ legritkább patkánya

A vangunu-szigeti óriáspatkányt (Uromys vika) csak néhány éve fedezték fel, tudományos leírása 2017-ben született meg.

Az állat nemcsak a legnagyobbak közül való, a legritkább, de a legveszélyeztetettebb is, mindössze egyetlen szigeten él Az állat akár 2 kilósra is megnőhet, a fák lombkoronájában él – az első példányára is így tettek szert, amikor egy fa kivágása során megtalálták, 2015-ben. A szigetlakó állatokra jellemző az, hogy kontinentális rokonaikhoz képest egészen nagy termetűvé nőnek evolúciójuk során, ez vezethetett el az óriáspatkány létrejöttéhez is. A vangunu-szigeti óriáspatkány a helyiek szerint képes átrágni a zöld kókuszdió héját, hogy hozzáférjen annak húsához, azonban ezen kívül nincs információ arról, hogy mit is eszik. A síkvidéki erdőkben honos, páfrányok közé készíti el vackát. Az állat nagy termetéhez hosszú farok és aprócska fülek társulnak.

Az állat egyetlen élőhelye, az alső képrészen a körberajzolt terület a Zaira-erdő. A pontok a kihelyezett kameracsapdákat jelölik. Forrás: Ecology and Evolution

A Melbourne-i Egyetem számolt be arról, hogy most először sikerült az állatot eredeti élőhelyén lefotózni a Salamon-szigeteki Nemzeti Egyetem kutatóival közös expedíció során kihelyezett kameracsapdák segítségével. Két helyszínen négy állatot örökített meg a kamera (összesen 95 fotó született), ezekből egy volt hím. A kutatás nem lett volna sikeres, ha a helyi őslakosok tudása nem segíti a szakembereket!

A kameracsapdák felvételei a négy különböző egyedről. Az a) jelű képen látható a hím, a többi nőstény. Az állatokat szezámolaj illatával csábították a kamerák elé. Forrás: Ecology and Evolution

Az állatok élőhelye egy kb. 60 négyzetkilométeres őserdő, a Zaira-erdő, amelynek megóvása a faj fennmaradása miatt is különösen fontos lenne. Azonban a Salamon-szigetek kormánya a Vangunu-sziget ezen erdőségére is kiadott vágási engedélyt, annak ellenére, hogy a helyi lakosok 16 éve próbálják megóvni, s folyamatosan tiltakoztak ellene. Az óriáspatkány alig pár évvel a felfedezése után kihalhat, ha az erdőt kivágják.

A kutatók egyedül abban bíznak, hogy a most közzé tett megfigyeléseik és a fotók talán elég erős érvet jelenthetnek a Zaira-erdő megtartása mellett.