Eddig ismeretlen sünfajt fedeztek fel

2018-2023 közti időszakban végeztek felmérést Kína keleti régiójában, amelynek során a talált sünökről alaktani és genetikai adatok alapján sikerült bebizonyítani, hogy azok egy eddig ismeretlen fajba tartoznak. A kérdéses sün nemének egyetlen képviselője Kelet-Kínában, a rokon fajok nyugatabbra, a mongol határrégió környezetében élnek. Az új faj a Mesechinus orientalis nevet kapta, a molekuláris adatok szerint legközelebbi rokonaitól kb. 1,1 millió éve különült el.

Az állatra bozótos és erdős környezetben találtak rá, és egészen apró termetű, a vizsgált példányok átlagos testhossza 19 centis, feje alig 5 centis volt. A tüskéi is aprók, 18-20 milliméteresek, a rokon fajokhoz hasonlóan váltakozó színű sávok díszítik őket. A füle is aprócska, szinte ki se látszik a tüskék közül. A megismert példányok alapján a nőstények barnás vöröses színűek, míg a hímek szürkék, de csak hét egyedet vizsgáltak összesen, így ez azért még további bizonyítást érdemel. A legközelebbi rokonától mind a tüskéi hosszában, mind pedig egyes fogai felépítésében eltér, és több mint 1000 kilométeres távolságra él tőle.

A Mesechinus nemzetségbe tartozó fajok élóhelyük szerint. A most leírt sünfaj a piros csillagokkal jelzett helyeken él. A legközelebbi rokona a sárga négyzetekkel jelölt. Forrás: Zookeys

A faj kialakulása – ahogy a közeli rokonaié is – ahhoz a fokozatos kiszáradáshoz és lehűléshez köthető, amire a pleisztocén közepén sor került. A kutatók még azokat a valószínű helyeket és útvonalakat is felvázolták, ahol a korábbi faj három új fajra szakadt és eltérő élőhelyekre vándorolt. A most leírt apró sün a legdélebbi elterjedésű, és valószínűleg az élőhelyének hegyei egykoron a jégtakaróból kilógó menedékként szolgálhattak.