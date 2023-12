Több mint 2000 állatfajra vadásznak a házimacskák

Ha az inváziós állatfajokról esik szó, gyakran a pitonok, az aranyhalak, óriásvarangyok a példák, holott van ezeknél jóval elterjedtebb inváziós állatfaj is. Egy újonnan, a Nature Communications folyóiratban közzé tett kutatásban azt mérték fel, mik is azok az állatfajok, amelyek a világ jelentős részén inváziósnak számító házimacska étlapján szerepelnek.

A macskák háziasításuk során az ember élelmét károsító rágcsálók elleni védekezés miatt válthattak emberközeli életmódra. Azóta azonban jelentősen átalakult a világ, és ma már nem ez a fő feladatuk, nincs szükség e munkájukra a világ legnagyobb részén. A macskatartás azonban népszerű, hiszen rendkívül kedves állatokról van szó, nem csak vérengző ragadozókról.

Amivel probléma van, az a felelős macskatartás, a felesleges szaporulat és a kijárós, a kóbor, vagy kivadult macskaállomány. Sajnos még ma is sokan úgy vélik, a macska „szabad” állat, és nem lehet korlátozni azzal, hogy nem engedjük a természetkárosítását szabadjára. Az a tévhit is tartja magát, hogy a macska csak a beteg madarat vagy más állatot tudja megfogni, holott, ha így volna, már rég kihaltak volna a vadonból a macskák.

A madarak a leggyakoribb zsákmányállatok. Forrás: Pixabay

Az elmúlt évtizedben kutatások sokasága vizsgálta világszerte azt a hatást, amelyet a kijárós és kóbor macskák a természetes élővilágra kifejtenek és katasztrofális számadatok születtek, évente több milliárd vadállat végzi a bársonytalpak kimeresztett karmai között. Az emberek pedig vérre menő vitákra képesek arról, hogy kiengedjék vagy sem a lakásból a macskát, holott pont a kijárós macskák miatt alakul ki sokakban a zsigeri macskagyűlölet, ami aztán nem egyszer tettlegességbe is fajul, ennek pedig nem a felelőtlen „gazda”, hanem az ösztöneit követő, ám ártatlan állat lesz az áldozata…

Ahelyett, hogy ezt a vitát tovább folytatnánk, nézzük meg, mire jutottak a szakemberek a macskák által levadászott fajokat illetően, és gondolkodjunk el rajta kicsit! A kutatók 533 korábbi tanulmányt elemeztek, amelyekben fajokra lebontva, fajonként szerepeltek a macskák által fogyasztott állatok.

2084 olyan állatfajt azonosítottak a szakemberek az elemzett korábbi vizsgálati eredmények alapján, amelyeket a macskák elejtenek, világszerte. E fajok közül 347 faj (16,7 százalék) természetvédelmi szempontból fontos, veszélyeztetett, van olyan is, amely a vadonban ma már kihalt. A veszélyeztetettek között a madarak vannak a legtöbben, de még tengeri teknőst fogyasztó macskát is találtak.

A fajok 90 százalékát madarak (981 faj), hüllők (463 faj) és emlősök (431 faj) teszik ki, a maradék az rovarok (119 faj) és a kétéltűek (57 faj) közül kerül ki, valamint további 33 állatfaj, ezen csoportokon kívül. A számokat a másik irányból nézve: az összes ismert madárfaj 9 százaléka, az ismert emlősfajok 6 százaléka, és az ismert hüllőfajok 4 százaléka szerepel a házimacskák étlapján.

A zsákmány egy cickány – hazánkban minden cickányfaj védett. A macskák nem a Vörös Könyv lapozgatásával töltik unalmas óráikat… Forrás: Pixabay

A zsákmányállatok 97 százaléka 5 kilósnál kisebb, de ennél jóval nagyobb termetűeket is megeszik – dögevés útján, vagy az ember által hagyott maradékokból. Elmondható, hogy a macska egy extrém generalista ragadozó (ennek is köszönhető, hogy olyan könnyen elterjedt világszerte, ahová csak az ember magával vitte). Ez is csak részleges adat lehet, hiszen a kivadult macskák esetében nehéz követni, mit is esznek, így a számok valószínűleg még nagyobbak is lehetnek.

A leggyakoribb észlelt zsákmányfajok a következők voltak: házi egér, üregi nyúl / házi nyúl, házi veréb, házi patkány és vándorpatkány. Ez a gyakoriság leginkább azt mutatja, melyek a világszerte könnyen, az ember környezetében hozzáférhető zsákmányfajok, mivel ezek jó része, a macskákhoz hasonlóan az emberrel együtt került számos kontinensre.

A probléma megoldását továbbra is az jelentené, ha felelős állattartóként megakadályoznánk a felesleges szaporulatot és azt, hogy a macska egyáltalában hozzáférhessen a vadon élő állatokhoz.