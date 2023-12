Ponta da Piedade, avagy a világ legszebb partszakasza

December első hetében még mindig 20 fok van Algarve-ban, így mire lemászunk a sziklák közé épített meredek lépcsőkön az óceánhoz, hogy SUP-pal, azaz állószörffel fedezzük fel Ponta da Piedade partszakaszát, már fürdőruháig vetkőzök.

A hullámok kissé megnőttek, így ki kell várnunk a megfelelő alkalmat, ha be akarunk menni a vízbe. Az óceán alig 16 fokos, de a szélcsend miatt szinte melegnek érzem.

Ponta da Piedade és Lagos híres kőszobrai ma már a sziklák tetején épült, összefüggő farámpákon sétálva is megtekinthetők. A munkálatok nagy részét a covid alatt végezték el, arra is ügyelve, hogy végre azokat a szakaszokat lezárják, melyek a mészkősziklák omlása következtében évente öt, gyakran tíz halálesetet okoztak.

Mikor a hullámok megnyugszanak, erőteljes léptekkel beljebb sétálunk, egy hirtelen elrugaszkodással felhúzzuk magunkat a SUP-ra, és evezővel a kezünkben próbálunk talpn maradni. Tíz méterrel beljebb már jóval nyugodtabb a víz, leülök a felfújható deszkára, és nézem ahogy egyre távolodunk a parttól.

A Stand Up Padle, vagyis állószörfözés még így, december elején is az egyik legkedveltebb módja annak, hogy az ember a tengerről nézzen szembe Lagos híres szikláival. A sport ugyan már több száz éves, mai modern története az 1940-es években indult el a Hawaiin lévő Waikikiben.

John Ah Choy, helyi szörfös, gyermekkorától lovagolta a hullámokat, ám amikor idősebb korában már nem tudott olyan fürgén fel- és leugrálni a deszkájáról, mint ahogy azt korábban tette, új dolgot eszelt ki. Ott, ahol a hullámok megtörtek, a deszkájára állt, és egy kenu lapátjával egyensúlyozva szörfözött. Technikáját aztán fiai is ellesték, és annyira megszerették az egyszerű mozdulatokat igénylő hullámlovaglást, hogy miközben szörfözni tanították az idelátogató turistákat, SUP-on állva tartották szemmel a tanulókat és az érkező hullámokat is. Azóta egy teljes üzletág épült az állószörfre, aminek használathoz semmiféle gyakorlottság nem kell. Lagosban a kajak mellett ezt bérlik a legtöbben, 30 euró óránként a kölcsönzése.

A világ legszebb partjának választott Ponta da Piedade a kristálytiszta Atlanti-óceánra nyíló kilátásának, valamint a hullámok és az idő faragta különleges, aranysárga mészkőszikláinak köszönheti népszerűségét.

A Lagostól 2 kilométerre található földnyelv tele van barlangokkal, apálykor felbukkanó ismeretlen öblökkel, néptelen strandokkal, amelyeket csupán a tenger felől fedezhet fel az ember. A hajótúrák legtöbbjét tapasztalt halászok vezetik, akik elképesztő ügyességgel kanyarognak át a gigantikus kőszobrokon. Megannyi sziklának az alakja után nevet is adtak, így ismerhetjük meg De Gaulle tábornokot, a Katedrálist, az Elefántot vagy épp a Szerelmesek barlangját is.

Elefánt-szikla

Ponta da Piedadénak a régészeti kutatások szerint évezredes a története, első ismert lakói a kelták voltak, akik Kr. e. 4. században telepedtek le. Neve, amely a Kegyelem Pontját jelenti, még azokból az időkből származik, amikor zarándokok ezrei keresték fel a sziklákat, hogy a tetejükről jó szerencséért és sikeres halászatért fohászkodjanak. A közel húsz méteres, ikonikus szobrok a vitorláshajókat is segítették, ismert tájékozódási és hajózási pontként szolgáltak, s ma ugyanúgy dacolnak az Atlanti-óceán hatalmas hullámaival, mint évszázadokkal ezelőtt.

Mélyen bent járunk már a tengerben, amikor a deszka alatt hirtelen ölnyi medúzák tűnnek fel. Egy egész raj úszik el mellettünk, mintha a part irányába tartanának. Az Elefántot magunk mögött hagyva egyre több sirály fészkel a sziklákon. Hirtelen felröppennek, valami megijesztette őket.

A sziklán madarak fészkelnek.

A környék egyébként a madarászok kedvence is egyben, a szigetek lejtőin számos faj költi fiókáit, vándorsólymok, hollók, havasi sarlósfecske valamint kócsag és pásztorgém kolóniák is ideköltöztek.

Turistahajók haladnak el mellettünk, kabátba öltözött németek integetnek. Ahogy követjük a sirályokat, az egyik sziklaív alá vezetnek, óvatosan navigálva az összevissza hullámzó vízen, átevezünk alatta. Az apró öbölben épp egy halász szedi fel a hálókat. Mikor meglát minket, odakiabál, hogy az algák megint megjelentek, ne kössünk ki, inkább forduljunk vissza, mert nehéz lesz a lapátolás.

Algatömegek a sziklák között.

Sajnos az idén ismét fejfájást okoz Lagosnak és a part menti turistavárosoknak az Ázsiából érkező, inváziós algafaj, a Rugulopteryx okamurae, hisz már június óta Algarve partjainál van. Az idegen alga már 2021-ben és 2022-ben is megjelent, ekkor döntött úgy az algarve-i Egyetem Tengertudományi Központja (CCMAR), hogy létrehoz egy tudományos platformot az algarve-i strandokon talált algák megvizsgálására, adatainak összegyűjtésére és annak a megértésére, hogy miért halmozódnak fel akár méteres magasságban is a strandokon. A Rugulopteryx okamurae először Dél-Franciaországban bukkant fel, ahol osztriga tenyésztés folyik, majd elterjedt Spanyolországban, Marokkóban és végül Portugáliában is.