Madarak millióit zavarja fel a szilveszteri tűzijáték

A tömeges szilveszteri tűzijátékozás még 10 kilométeres távolságban is felzavarja a madarakat tudható meg egy új, a Frontiers in Ecology and the Environment folyóiratban publikált kutatásból, amelyről az Amsterdami Egyetem számolt be. Egy nemzetközi kutatócsoport radarmérések és madármegfigyelések adatait elemezve vizsgálta meg a tűzijáték madarakra kifejtett hatásait.

Az időjárási radarokat világszerte használják a madarak mozgásának megfigyelésére, például ezen alapul az USA-ban az őszi és tavaszi vándorlás során az előrejelzés, amely alapján a felesleges világítást lekapcsolva segíthetik az emberek a madarak útját.

A kutatás során a 2018-as szilveszteri, éjfél körüli időszakot vizsgálták, mert ekkor nem volt olyan csapadék, ami a madarak radarjeleit elfedte volna. A szilveszteri mérés mellett számos másik decemberi és januári éjszaka esetében is megvizsgálták, hogy mit csinálnak a madarak. Az egyes régiókban telelő madarakat a madármegfigyelők nyújtotta adatokból ismerték a szakemberek, így az adott helyen lévő fajok ismeretében ki tudták számítani, hogy a radaron látott jelek milyen madártömeghez társultak, hány madár volt az adott pillanatban a levegőben.

Az elemzések szerint szilveszter éjjel a tűzijátékok helyszínei közelében átlagosan ezerszer több madár volt a levegőben, mint más hasonló téli éjszakákon. Azonban még a tűzijátéktól 10 kilométerre is tízszeres volt a levegőben lévő madártömeg.

„Tudtuk, hogy a vízimadarak sokaságát erősen zavarja a tűzijáték, de most már azt is látjuk, hogy miként hat Hollandia-szerte más madarakra” – mondta Bart Hoekstra, a kutatás vezetője. A kutatócsoport szerint fontos lenne olyan nagy kiterjedésű zónákat kijelölni, ahol egyáltalán nincs tűzijátékozás. „A madarak azért repülnek fel, mert megrémíti őket a hirtelen zaj és fény. Egy olyan országban, mint Hollandia, ahol sok madár tölti a telet, madarak millióit érinti a tűzijátékozás.” – tette hozzá a kutató.

2022-ben egy német kutatás jutott ugyanilyen eredményre, sőt, a madarak hosszú távú megváltozott viselkedésére is bizonyítékot talált. A holland radarmérések szerint a felijesztett madarak órákon át keringenek, és meglepően nagy, több száz méteres magasságokba emelkednek fel.

Hollandiában a madarak 62 százaléka lakott területek 2,5 kilométeres körzetében él, így nagyon nehéz olyan helyet találni, ahol háborítatlanul tölthetik az éjszakát, az egész országot érinti a probléma (és persze nem csak Hollandiát, ám most ott készült a felmérés). „A repülés rengeteg energiába kerül, s ideális esetben a telelő madaraknak a lehető legkisebb zavarást szabadna csak elszenvedniük” – mondta Hoekstra.

A kutatók szerint különösen a nyílt területek madaraira hat ennyire durván a tűzijáték, az erdei madarakat kevésbé tereli el pihenőhelyeikről. Emiatt a kutatók azt javasolják, hogy főként a nyílt területek településein olyan tűzijáték-mentes zónákat hozzanak létre, ahol a madarak nyugalomban tölthetik az éjszakát. Ebben segítene az, ha például településenként egy kijelölt központi helyen lehetne tűzijátékozni, így a lehető legtávolabb kerülnének a madaraktól e zaj- és fényforrások.

„A madarak számára az lenne a legjobb persze, ha a hang nélküli fényjátékokra váltanánk át, mint a drón-show, vagy a durrogás nélküli dekoratív tűzijáték” – tette hozzá Hoekstra.