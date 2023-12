Műanyagot evő vészmadár

A piroslábú vészmadár (Ardenna carneipes) a Csendes-óceán tengeri madara, amelyről ismert, hogy sajnos megeszi az óceánban úszó műanyagot, illetve a fiókáit is eteti ezzel. Egy új kutatásban azt vizsgálták meg, a gépi tanulás miként segíthet megérteni, miért is teszik ezt a viharmadarak. A kutatásról a Londoni Természettudományi Múzeum számolt be.

Néhány éve már vizsgálták a vészmadár tetemek gyomrából kiemelt műanyagokat, azonban nem sok sikerrel járt annak megértése, hogy miért a szemetet halásszák ki a tengerből ezek az állatok a zsákmányukként szolgáló halak és tintahalak helyett. Az elpusztult madarak – beleértve a fészekben nevelt fiókákat – gyomrából olyan holmik kerültek elő, mint játékautó kereke, LEGO-kocka, italos flakon kupakja, golyóstoll teteje, lufi lezáró csatja, és így tovább. Mindezek a világörökségi védelem alá tartozó Lord Howe-szigeten, ami ugyan maga a világ egyik legtisztább helye, de a környező óceánból mégis bőven elég műanyaghoz jutnak a madarak.

A műanyag miatt nem jutnak rendes táplálékhoz, ám emellett a darabkák felsértik az emésztőrendszerüket, illetve nem a szervezetükbe való vegyületeket is kibocsátanak. Ha ez nem volna elég, a mikroműanyagok, amelyek a legkisebb élőlényekben is megtalálhatóak, a táplálkozási láncon felfelé haladva egyre halmozódnak, így a ragadozó madarakban különösen feldúsul (ahogy a szárazföldi ragadozó madarakban a zsákmányállataikban lévő méreg, vagy a sörétből eredő ólom).

Egy vészmadár teteméből kiszedett műanyagok… Forrás: NHM / Alex Bond

Az elfogyasztott műanyagokról azonban eddig minden kutató a saját elvei alapján számolt be, eszerint osztályozta őket, nem volt egységes vizsgálati módszer. Anélkül pedig, hogy átlássuk, milyen méretű, alakú, színű és típusú műanyagot eszik a madár, nem lehet az okokat sem megérteni.

A múzeum szakembere, Dr. Joby Razzell Hollis olyan gépi tanuláson alapuló módszert fejlesztett, amellyel szabványos formában deríthetők fel ezek az adatok.

A madarak, a tengeri teknősök, cetek és más vízi állatok is jórészt annak köszönhetően eszik meg a műanyagokat, mert élelemnek nézik őket. „Azt azonban nem tudjuk, miért vonzóbbak számukra egyes műanyagok, mint a valódi élelem” – tette hozzá a kutató. Szeretnének olyan adatokhoz jutni, amelyekből kiderülhet, hogy milyennek is láthatják az állatok az élelemnek nézett műanyagokat, melyek a leginkább megtévesztőek – majd ezeket a műanyagokat a lehető leggyorsabban el is kell távolítanunk az óceánokból.

A standard technika segítségével beolvasott adatokból lehet csak komoly következtetéseket levonni. Forrás: NHM

Valószínű az is, hogy az állatokra kifejtett negatív hatás nem pusztán az elfogyasztott műanyag mennyiségétől függ, hanem annak kémiai összetétele, típusa, mérete is meghatározó. Ezeket az adatokat kell kinyerni a vizsgálatok során ahhoz, hogy a lehető leghatékonyabban léphessünk fel a probléma ellen.

A kutatók egységesíteni kívánják a vizsgálati módszert, ehhez a madarakból kioperált műanyagokról szabvány színskála mellett fotók készülnek, majd a fotókat elemzi a gépi tanulás alapú algoritmus – sokkal gyorsabban és precízebben, mintha ugyanezt emberi erővel kellene megoldani.

Az első, e módon készült, még teszt jellegű elemzések azt mutatják, hogy évről évre változik, miféle műanyagokat esznek meg a viharmadarak. Egyelőre ahhoz kevés az adat, hogy az okát is meglássák a szakemberek, de remélhetően az új módszer terjedésével hamarosan ez a probléma is megoldódik. A megértés pedig talán mihamarább elvezet ahhoz is, hogy megóvhassuk a tengerek élőlényeit a műanyagtól.