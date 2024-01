Sérülés után visszanőtt cápauszony

A Miami Egyetem cápakutatója számolt be a selyemcápa (Carcharhinus falciformis) különös gyógyulási képességéről nemrégiben a Journal of Marine Science folyóiratban. A szirticápák közé tartozó állatfaj egy példányát sikerült hosszabb távon megfigyelni, és ezzel a gyógyulási, regenerációs folyamatot is követni tudta a szakember. Erre eddig nem volt alkalom, így most először született olyan megfigyelés, amely bizonyítja is a gyógyulást.

A porcos halak életmódja miatt gyakran éri őket valamiféle sérülés, ezért is van szükségük a kiváló gyógyulási képességre. Egy selyemcápa az uszonya 20 százalékát elveszítette egy sérülés során, majd, amikor közel egy évvel később ismét sikerült megfigyelni, már az eredeti mérete 87 százalékát elérte az uszony. Ez azt jelenti, hogy több mint 10 százalékkal nőtt a sérült uszonya.

Selyemcápa Forrás: inaturalist

A selyemcápa, az egyik legnagyobb számban élő nagy termetű (3 méteres) cápafaj nyáron gyakori Florida partjainál, ám a téli időszakban elvándorolnak innen. A gyakoriságuk miatt gyakran kerülnek a halászhálókba is járulékos fogásként, ám emellett a célzott halászatuk is igen elterjedt, ezért veszélyeztetett is a státusuk.

Így helyzkedett el a nyomkövető a cápa uszonyán, a sérülés egyértelműen arra utal, hogy valaki kivette az állatból a nyomkövetőt. A képen rárajzolták a fotóra az eszközt. Jól látható, hogy az eszköz rögzítését szolgáló kis fülecskék helyén a cápa uszonyában, pontosan ezek helyénél lyukak vannak. Az nem világos, miért is vették ki a nyomkövetőt valakik a cápából. Az alul látszó sárga kis eszköz egy másik, cápaszámlálási program során kapott jelző. Forrás: Journal of Marine Sciences

A floridai cápákat vizsgáló kutatók speciális műholdas nyomkövetőket helyeznek el azok hátuszonyában, amely alapján követni lehet, hol is tölthetik a téli félévet az állatok. 2022 júniusában egy búvár, aki ismerte ezt a kutatást, lefotózott egy selyemcápát, amelynek a hátuszonya sérült volt, és a sérülése pont úgy nézett ki, mintha egy éles eszközzel szándékosan és precízen kivágták volna a műholdas nyomkövetőjét. 2023 májusában egy másik búvár ismételten lefotózta az állatot, és látszott, hogy a sebe milyen sokat gyógyult. A két fotó alapján azután ki lehetett számítani, hogy mekkora része regenerálódott 11 hónap alatt a cápa uszonyának.

Alig egy év elteltével már ennyire jól begyógyult a cápa uszonya. Forrás: Journal of Marine Sciences

A cápák evolúciós gyógyulási képességeihez olyan tényezők járulnak hozzá, mint a bőr védelmét szolgáló fogazottsággal együttműködő bőrmikrobiom, gyulladásgátló mechanizmusok, amelyek a sérüléskor azonnal bekapcsolnak. Emellett a nagy mennyiségben jelen lévő, többszörösen telítetlen omega-2 zsírsavak is elősegítik a regenerációt, azonban a folyamatok, tényezők teljessége ismeretlen még előttünk. Emiatt is fontos minden hasonló dokumentáció, amelyek segítségével e fontos tulajdonságot még jobban megérthetjük.

A két felvétel összehasonlításával kiszámították, mekkora rész nőtt vissza a cápa sérült uszonyán. Forrás: Journal of Marine Sciences

A kutató megjegyezte, hogy a műholdas nyomkövető kivágásával nemcsak magát az egyedet károsították és veszélyeztették annak egészségét, hanem az egész fajt is, mivel így igen fontos adatokat nem kaphattak meg a szakemberek, amelyek fontosak a faj védelméhez.