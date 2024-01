A természetvédelmet is segíti a Landsat műholdcsalád

Az óriás repülőerszényes (Petauroides volans) Ausztrália keleti eukaliptuszerdőiben él, és veszélyeztetett faj. A macska méretű állatnak speciális élőhelyi igényei vannak, csak olyan erdőkben képes fennmaradni, ahol nagy, idősebb fák is vannak, ugyanis ezek üregeiben, odvaiban élnek a szülők a kicsinyeikkel, azok felnövekedésééig. Ahhoz, hogy egy fában megfelelő üreg képződjön, mintegy 150 évre van szükség. Azonban ezek az idősödő fák az üregeik miatt sérülékenyebbek is, jobban fenyegeti őket az erdőtűz.

Az óriás repülőerszényes éjjeli életmódú állat. Forrás: Josh Bowell

Az éjjeli életmódú állat hatalmas füle és nagy szeme segítségével tájékozódik, miközben fáról-fára siklik a lábai közt feszülő bőrredő segítségével. Képes akár 100 métert is megtenni e módon! Azonban erre egyre kevesebb az esélye, mivel élőhelye zsugorodik, egyre kevesebb megfelelő erdőt találni, és ezek egyre inkább elszigetelődnek egymástól. Az elmúlt 2 évtized során az állat egyedszáma 80 százalékkal csökkent, emiatt is vált veszélyeztetetté. Egy nemrégiben közzé tett kutatási eredményből kiderült, hogy az állatka élőhelyének alig 13 százaléka védett terület. A kutatás során azt is megvizsgálták műholdas adatok segítségével, hogy mennyire érettek, vagyis az állat számára mennyire megfelelőek ezek az erdők. E módon igyekeztek a repülőerszényes számára optimális erdőket felkutatni, számolt be a Landsat.

Ausztrália erdőit folyamatosan fenyegeti a tűzvész, a klímaváltozás, az emberi települések terjeszkedése vagy a fakitermelés is. Ezek közül az óriás repülőerszényes és a hozzá hasonló állatok számára a klímaváltozás a legfenyegetőbb, akár a hőséggel, akár a többlet csapadékkal kell megküzdeniük. Az elmúlt években jutott mindenből: számos alkalommal voltak hatalmas esőzések is Queensland államban, és a 2019/20 nyarának katasztrofális erdőtüzei rengeteg olyan fát elpusztítottak, amelyekben a repülőerszényes számára megfelelő üregek voltak.

A felmérésben használt műholdas megfigyelések egyike. Ezen azt az átjárási lehetőséget, folyosót sikerült beazonosítani, ami a két főbb élőhelyet összeköti. Forrás: Allison Nussbaum, NASA, USGS, Landsat

Egy erdő érettségi fokának megállapításához többféle adatra is szükség van. Egyrészt lidaros mérések adataira, amelyekből az egyes erdők fáinak magasságát lehet megtudni, emellett pedig a biomassza mennyiségét jelző adatokra. Ezek kombinációi segítségével lehetett kiszámítani, mennyire nevezhető érettnek egy-egy erdőség.

A repülőerszényes az eukaliptuszt nemcsak otthonaként, hanem eledelként is hasznosítja, ugyanis a koalákhoz hasonlóan a leveleit fogyasztja. Azonban ezeknek az erdőknek csak egy kis része védett, és ráadásul a szálaló fakitermelés során pont azokat az idősebb fákat vágják ki, amelyekben az állat számára megfelelő odú lenne. Ahhoz, hogy az óriás repülőerszényest sikerüljön megóvni, széles körű együttműködésre, és nagyobb védelemre van szükség. A kutatási eredményeket megkapta Queensland állam számos vezető hivatala is, és remélhetőleg hamarosan előrelépésekre is sor kerülhet majd.

Nem kizárólag a repülőerszényes számára fontosak ezek a területek, hanem további 300 faj életét is befolyásolja, hogy megmaradnak-e megfelelően természetes állapotban az erdők. Ha ezeket az érett erdőket sikerül megvédeni, akkor ezzel ezt a rengeteg állatfajt mind megsegítik.