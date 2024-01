A zsiráfok megismerése

A GPS nyomkövető-jeladó eszközöket az állatok nyakára szokták felcsatolni, ezt azonban a zsiráf esetében nem lehet megtenni, mivel lefelé vastagodik, felfelé vékonyodik a nyaka. Így az állat mozgásával fel-le csúszkáló eszköz zavaró is volna a zsiráf számára, és valószínűleg annak nyaka nem is tartaná meg a nyakörvet. Próbálkoztak a kutatók számos más helyre felapplikálható nyomkövetővel: bokára, mellkasra, de még a fejükön lévő szarvszerű csontkinövésekre is – ám ezek rendre kudarcot vallottak. Azonban az elmúlt években a technikai fejlődés ezeket az eszközöket kis csokiszelet méretűre csökkentette, így az állat füléhez vagy farka végéhez is hozzá lehet erősíteni – számolt be a Smithsonian Magazine. E nyomkövetők napelemmel működnek és kis szerencsével egy éven át is képesek adatot szolgáltatni az állatokról. Az eszközöket a Zsiráfvédelmi Alapítvány (Giraffe Conservation Foundation, GCF) szakemberei néhány éve kezdték használni Afrika más részein, nagy sikerrel.

2023 áprilisában 11 Dél-Szudánban élő zsiráf kapott ilyen nyomkövetőt a Badingilo és a Boma Nemzeti Parkok területén. Az általuk begyűjtött adatok segítségével feltérképezhető, hogy mely helyszínek a legfontosabbak a zsiráf számára. Ezekkel aztán extra vadőrökkel lehet rájuk vigyázni, illetve a lakosságot is alaposabban tájékoztathatják a zsiráfok jelentőségéről. Az alábbi videón egy ugandai helyszínen végzett hasonló vizsgálat eredményeként kapott zsiráfútvonalakat lehet megfigyelni.

A zsiráf nagy és látványos állat, ez pedig azt a fals biztonságérzetet adja, hogy sok is van belőle. Azonban sajnos nem ez a helyzet. Egyes fajai (illetve alfajai – ezekben nem teljes az egyetértés) csak pár száz vagy pár ezer egyedből állnak, ide tartozik a Dél-Szudánban élő, súlyosan veszélyeztetett státusú núbiai zsiráf is, talán 3000 vadon élő egyeddel.

Az elmúlt 5 évtizedben hét országból tűntek el a zsiráfok, részben az élőhelyük eltűnése és feldarabolódása miatt, részben az illegális vadászat miatt, a világ zsiráfállománya 40 százalékkal csökkent. A núbiai zsiráf azonban sokkal rosszabb helyzetben van: egykori létszámának 95 százaléka odalett.