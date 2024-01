A madárinfluenza vírus mutattak ki emlősökben

A brit Állat- és Növényegészségügyi Hivatal (APHA) jelentése szerint a kórokozót elefántfókákban és medvefókákban mutatták ki, de dominikai sirályokban (Larus dominicanus) és sarki csérekben (Sterna vittata) is megtalálták a vírust.

Az APHA kutatói az Atlanti-óceán déli részén, a Nagy-Britannia tengerentúli területeihez tartozó Dél-Georgia szigetén élő állatokat tesztelték a H5N1 vírusra, miután a szigeten októberben több elhullott barna halfarkast (Stercorarius antarcticus) találtak.

Halfarkas Forrás: Getty Images

A kutatók szerint a vírust a Dél-Amerikából érkező vándormadarak hurcolhatták be, és azóta más madárfajokra és a sziget fókáira is átterjedt.

Ian Brown, az APHA igazgatója elmondta, hogy a H5N1 vírus terjedése kockázatot jelent az Antarktisz egyedülálló ökoszisztémájára, és veszélyezteti a tengeri madarak és emlősök populációját.

Az APHA adatai ugyanakkor arra utalnak, hogy a vírus nem terjed széles körben, és csekély az esélye, hogy emberre is átterjedhetne.

Laura Sinclair Willis, a Dél-Georgia- és a Sandwich-szigetek közigazgatási vezetője hangsúlyozta, hogy a betegség terjedése természetes jelenség, ugyanakkor a szigetekre látogatók figyelmét felhívta az egészségügyi biztonság szem előtt tartására.

2023-ban Európa-szerte, az Egyesült Államokban, Japánban és Dél-Amerikában is számos madárinfluenzajárványt észleltek, és a betegségben madarak és emlősök ezrei pusztultak el.

Az elmúlt években több millió haszonállatot is levágtak a gazdaságokban a madárinfluenza terjedésének megakadályozására.