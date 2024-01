Rosszul tűri a felmelegedést az erszényeshangyász

Az ausztrál Curtin Egyetem kutatói hőérzékelő kamerákkal vizsgálták meg az erszényeshangyász (Myrmecobius fasciatus) viselkedését, és arra jutottak, hogy forró napokon az állatka testhőmérséklete, alig 10 percnyi aktivitását követően, 40 Celsius-fok fölé emelkedik. Dr. Christine Cooper, a Journal of Experimental Biology folyóiratban bemutatott kutatás vezetője elmondta, mindez annak ellenére történik, hogy az erszényeshangyász igyekszik a szőre borzolása s lelapítása révén szabályozni a testhőmérsékletét. Az állat hajlamos volt a túlmelegedésre, ez pedig a jövőjére nézve is következményekkel jár, különösen a melegedő klímánkon.

„Az erszényeshangyász csak nappal aktív és kizárólag termeszeket eszik, gyakran a napon kénytelen tartózkodni, így az közvetlenül is felhevíti őt. De még ha árnyékban is vannak, a talajból, sziklákból, fákból kisugárzó hő akkor is hat rájuk” – mondta a kutató. „Azt láttuk, hogy amikor hideg van, az erszényeshangyász felborzolja a szőrét, ezzel növeli a bundája szigetelő hatását is, és a testét elérő sugárzást is növeli. Melegben lelapított szőrét a napsugárzástól védő pajzsként viseli magán, és növeli a saját testének hőleadását. Ezekkel a módszerekkel a teste amolyan hőcserélőként is működik.”

Hőkamerás felvételen az erszényeshangyász Forrás: Curtin University / Christine Cooper

Dr. Cooper hozzátette, az erszényeshangyász egykor Ausztrália egész déli régiójában megélt, mára csupán két helyszínre korlátozott a jelenléte, egyik a Dryandra-erdőség (itt készült a felmérés), a másik a Perup Természetvédelmi Terület. Ezek mellett néhány helyre igyekeznek visszatelepíteni is a fajt. Az állat egyedszáma mintegy 2000, a rájuk leselkedő veszélyek az élőhelyvesztés, és az olyan inváziós ragadozók, mint a róka vagy a kivadult macska. A kutatás eredményéből kiderült, hogy mennyire fontos az árnyékot is adó élőhely, amikor valahová visszatelepítik az erszényeshangyászt.

Mivel az állat nem képes éjszakai életmódra váltani, ezért különösen fontos a védelme során, hogy megértsék, miként reagál a forróságra.