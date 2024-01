Dupla bőre van egy argentin állatnak

Meglehetősen bizarr küllemű a nagyobb egér méretű állat: hátát rózsaszínű páncél borítja (ebben hasonlít az övesállatra, vagyis tatura), a teste többi részén sárgás-fehéres, selymes szőr látható. Az állat hátát borító páncél úgynevezett bőrcsontból áll, vagyis a bőrbe ágyazott, megcsontosodott lemezkékből, és úgy viseli, mintha csak kabát lenne.

Lapátszerű, karmos lábai hatalmasak, mivel a vakondhoz hasonlóan a föld alá ássa be magát, erre szüksége is van, mivel a száraz, füves térségekben, homokos talajban, teljes életében föld alatt él. Esztivációnak nevezett nyári álmot alszik, mivel ekkor a meleg, száraz időjárás nem teszi lehetővé az aktív életet, táplálékszerzést. Magányosan él, rovarok, főleg hangyák, illetve lárvák, férgek jelentik a fő táplálékát. A szabad szemmel láthatatlan bajuszkáit jelentő szőrök elvékonyodtak, ám ezek így is alkalmasak arra, hogy segítségükkel információt gyűjtsön környezetéről.

Az állatka hátsó fertálya Forrás: inaturalist

A hátsó fertálya is meglepően néz ki: olyan, mintha egyenesre szelték volna le, mint egy szalámit, a belőle kiálló farkinca pedig lapított, rózsaszín buzogányra hasonlít. E lapított far, ami egyébként szintén egy bőrcsont-réteg védelmét élvezi, nem csak amiatt alakult ki, hogy ámulatba ejtse megfigyelőit: ezt úgy mozgatja, mintha csak egy dugattyú volna, a föld alatti folyosói építésekor kitúrt földet tolja hátrébb. Míg a hát bőrcsontjai egymástól elkülönült övekbe rendeződve lehetővé teszik, hogy az állat testét behajlítsa, a farát fedők összenőttek, egy nagy pajzsot alkotnak.

A kis páncélos egér dupla bőrt visel, egy nemrégiben közzé tett tanulmány szerint. A külső réteg maga a rózsaszínű bőrcsont övekből álló, amely kabátként védi, a belső pedig a szőrös bőr. Ezt szó szerint úgy kell elképzelni, mintha kabát, vagy palást volna az állatka szőrös hátára terítve.

A szőrei, más föld alatt élő állatokhoz hasonlóan igen rugalmasak, bármilyen irányba képesek hajlani, így nem akadályozzák az alagútban közlekedés során. Feltételezhető, hogy a dupla bőrréteg extra hőszigetelésként is védi az állatot.

A kis páncélos egérről még nagyon keveset tudunk, föld alatti és éjszakai életmódja, és ritkasága miatt. Az azonban bizonyos, hogy a környezeti változásokra érzékeny fajról van szó, amely háborítatlan talajviszonyokat kíván