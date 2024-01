Különös növény Mozambikból

Az érdekes növény úgy néz ki, mintha harmatfű (Drosera) volna, azonban az ajakosvirágúak közé tartozó Linderniaceae család tagja. Ezen növények közt pedig eddig egyetlen egy esetben se találtak olyat, amely rovaremésztésre adta volna a fejét!

Amilyen picike, olyan csinos. A növényke alig 1,5 centi magas, a virága se nagyobb 3 milliméteresnél. Forrás: inaturalist

A különös és rejtélyes mozambiki virág a Crepidorhopalon droseroides nevet kapta, a harmatfűre való hasonlósága miatt. A fajt Bart Wursten mozambiki botanikus fedezte fel egy 2017-es expedíció során. A növényke mintegy 1,5 centi „magasra” nő és a virága alig 3 milliméteres!

Az apró termetű virágot sűrűn borítják a ragacsos cseppekben végződő szőrök, így a külleme arra utal, hogy képes vonzani és elfogni is a rovarokat, ám azt nem tudjuk egyelőre, hogy megemészteni vajon tudja-e őket. A növény begyűjtött mintapéldányának levelén talált a felfedező elpusztult rovarokat is, így ez is arra utal, hogy rovaremésztő lehet.

A mintapéldány leveleire tapadt rovartetemek. Forrás: Zenodo

A virág egyetlen helyről ismert, amely nem szerepel a mozambiki fontos növényi élőhelyek listáján, azonban felkerülhet, ha sikerül igazolni a faj kis elterjedési területét. Egyelőre csak egyetlen helyszínről tudni, ahol megél, a Gorongosa Nemzeti Parkkal szomszédos területen, a Cheringoma-fennsíkon, egy erdős szavannán, amely időszakosan kap csak csapadékot.