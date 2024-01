Új amarilliszfaj Argentínából

Rejtett élet

A lakásban bizony szemmel alig látható élőlények is megbújnak és élik az életüket, anélkül, hogy tudomást szereznénk róluk. Bemutatom a múzeumbogarat (Anthrenus sp.), melynek nevéből már lehet sejteni, hogy köze van a múzeumokhoz is, ráadásul nem is akármennyire!